Bruce Springsteen surprend ses fans avec deux titres live gratuits pour le lancement de sa tournée américaine !

Le "Boss" démarre sa tournée à Minneapolis avec une surprise : deux titres diffusés gratuitement en streaming pour les fans du monde entier.

Bruce Springsteen démarre sa nouvelle tournée américaine avec un geste fort. Pour le lancement du "Land Of Hope & Dreams Tour", le rockeur a décidé d’offrir les deux premiers titres en live de son concert à Minneapolis. Diffusés gratuitement sur YouTube, ces morceaux permettent aux fans de vivre l’ouverture du show en direct, comme s’ils étaient dans la salle aux côtés du E. Street Band.

Un cadeau qui, vécu en direct, demandait un peu de motivation pour les fans français : le concert a débuté à 2h30 du matin cette nuit. Mais bonne nouvelle, les titres sont désormais disponibles en rediffusion. Une fois cette mise en bouche passée, les fans peuvent prolonger l’expérience en retrouvant l’intégralité du concert en audio sur des plateformes dédiées.

Avec ce geste, Bruce Springsteen confirme son lien particulier avec son public. Dans un message engagé, il se livre sur la période actuelle : "Nous traversons une période tourmentée, sombre et dangereuse... mais la cavalerie arrive ! Nous allons faire bouger votre ville et célèbreront la défense de l’Amérique, de sa démocratie, de la liberté, de notre Constitution et du rêve Américain qui nous est sacré".

Plus qu’un simple concert, Bruce Springsteen entend transformer chaque date en véritable moment de communion, et message d'espoir, fidèle à sa réputation de figure incontournable du rock engagé.