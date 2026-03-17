"Le pire président de l’histoire" : Neil Young prépare un album contre Donald Trump !

Toujours engagé, Neil Young transforme son indignation politique en musique. Le rockeur annonce un nouvel album déjà bien avancé avec son groupe "Chrome Hearts".

Neil Young ne mâche pas ses mots. Sur son site Neil Young Archives, le musicien canadien a révélé travailler sur un nouvel album directement inspiré par sa colère contre Donald Trump, qu’il qualifie de "pire président de l’histoire" des États-Unis. Porté par ce sentiment, l’artiste explique avoir déjà enregistré huit titres avec son groupe "Chrome Hearts", laissant entendre que ce projet pourrait être l’un de ses plus personnels et engagés depuis des années.

Dans son message, Neil Young évoque une situation politique qu’il juge "triste et déprimante", tout en rappelant que la musique reste pour lui un moyen d’expression essentiel :

"Les amis, j'ai mal pour ce pays. La politique d'aujourd'hui est triste et déprimante pour moi. Je n'en peux plus. Je peux sortir et exprimer mes sentiments à ce sujet. Nous avons le pire président de l'histoire de notre pays. Chaque jour, on a le droit à une mauvaise émission de télévision produite par DJT. Maintenant, heureusement, je suis une fois de plus en studio pour enregistrer un nouvel album avec les 'Chrome Hearts'. J'aime les chansons et les sentiments de la vie et de l'amour. La musique, c'est ça. Pour le moment, nous avons huit nouvelles chansons. Elles me font ressentir des choses."

Fidèle à son ADN, il mêle émotions, colère et engagement pour donner naissance à de nouvelles chansons. Ce futur disque s’inscrit dans la lignée de ses œuvres engagées, où le rock devient un moyen de prendre position.

Ce n’est pas la première fois que Neil Young s’oppose publiquement à Donald Trump. Au fil des années, il a multiplié les prises de parole contre son administration, dénonçant certaines politiques et appelant à des mobilisations pacifiques. Entre militantisme assumé et création artistique, le musicien continue de prouver que le rock, ce n'est pas que de la musique. Avec ce nouvel album en préparation, Neil Young confirme une fois de plus son statut d’artiste libre, prêt à faire résonner ses convictions.