Linkin Park s'oppose une nouvelle fois à Donald Trump !

Le groupe américain Linkin Park a demandé le retrait d’une vidéo officielle de la Maison Blanche, dont la bande-son utilisait sans autorisation le morceau "Somewhere I Belong".

Le 31 décembre 2025, la Maison Blanche a publié un court montage célébrant les actions du président Donald Trump, accompagné du titre "Somewhere I Belong", sorti en 2003 par Linkin Park. Selon le média Rock Feed, le groupe a rapidement demandé le retrait de la vidéo, dénonçant l’usage non autorisé de sa musique. Ce n’est pas la première fois que le groupe se retrouve confronté à ce type de situation : en 2020, Linkin Park avait déjà adressé une mise en demeure pour l’utilisation de "In The End" dans une publicité de campagne.

Même si Linkin Park n’a pas commenté publiquement cet incident, une source proche du groupe a confirmé que des mesures avaient été prises avant que la vidéo ne soit retirée des plateformes officielles. Ce rappel souligne la vigilance du groupe concernant l’utilisation de sa musique à des fins politiques, en cohérence avec les prises de position passées de Chester Bennington, qui s’était montré très critique envers Donald Trump avant sa disparition en 2017 : "Je le répète... Trump est une menace plus grande pour les États-Unis que le terrorisme ! Il faut reprendre la parole et défendre nos convictions."

Pendant ce temps, Linkin Park poursuit sa tournée mondiale et confirme son retour au premier plan. Le groupe se produira notamment à Lyon le 16 juin prochain, devant un public attendu nombreux, tandis que son dernier album, "From Zero", continue de rencontrer un franc succès. Un rappel que, malgré les polémiques, Linkin Park reste pleinement engagé sur la scène musicale internationale.