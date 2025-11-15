Linkin Park : "From Zero" fête ses 1 an ! Quel bilan à en tirer sur le retour sans Chester Bennington ?

Un an plus tard, l’heure est venue de dresser un bilan : renaissance réussie ou pari risqué ?

Il y a un an jour pour jour, Linkin Park revenait sur le devant de la scène avec "From Zero", leur premier album entièrement conçu après la tragique disparition de Chester Bennington en 2017. Un projet aussi attendu que redouté, porté par l’arrivée du nouveau chanteur Emily Armstrong, dont la présence a profondément redéfini l’identité du groupe. Un an plus tard, l’heure est venue de dresser un bilan : renaissance réussie ou pari risqué ?

Un retour qui divise mais qui intrigue

Lorsque Mike Shinoda officialise la sortie de From Zero, les réactions se déchaînent. Entre fans inconsolables de Chester et défenseurs d’une évolution artistique nécessaire, l’album est immédiatement placé au centre des débats.

Pourtant, durant cette année, une évidence s'est imposée : Linkin Park n’a jamais cherché à remplacer Chester, mais à réinventer son héritage.

Emily Armstrong : la nouvelle arme vocale du groupe

Choisir Emily Armstrong (du groupe Dead Sara) comme voix principale était un acte audacieux. Sa puissance, son grain rock abrasif et sa polyvalence donnent au groupe une nouvelle dynamique.

Sur des titres comme "The Emptiness Machine", "Heavy Is The Crown" ou "Two Faced", elle apporte une énergie brute qui rappelle la rage des premières années sans tomber dans l'imitation.

Un an après, même les sceptiques admettent que son intégration est une réussite.

Un album entre hommage et nouveau chapitre

"From Zero" est pensé comme un pont :

hommage discret à l’ère Hybrid Theory et Meteora ,

volonté d'explorer des terrains plus alternatifs, plus modernes, parfois plus sombres.

Les thèmes abordés — résilience, deuil, reconstruction, doute — résonnent avec l’histoire du groupe et ont touché une génération encore marquée par la perte de Chester.

La réception du public : prudence puis adhésion

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

l’album a connu un démarrage timide, mais une progression constante ,

plusieurs morceaux ont dépassé les 100 millions de streams ,

la tournée mondiale a affiché sold out dans la majorité des dates.

Preuve que, malgré la douleur du passé, les fans ont envie de suivre Linkin Park dans cette nouvelle aventure.

Alors, quel bilan ?

Un an après sa sortie, "From Zero" s’impose comme l’album le plus courageux de la carrière du groupe.

Non, il ne remplace pas Chester — personne ne le pourra — mais il réussit quelque chose de rare : faire vivre Linkin Park sans le trahir.

L’avenir reste ouvert, mais une chose est sûre :

le groupe n’a pas renaît à partir de zéro, il a renaît à partir de la perte.

Un retour imparfait, bouleversant, et profondément rock.