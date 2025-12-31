Mayhem vers 2034 : Necrobutcher veut que le groupe fête ses 50 ans

Alors que Mayhem vient de célébrer son 40ᵉ anniversaire, le légendaire bassiste du groupe nordique envisage déjà un avenir durable pour la formation, avec l’objectif symbolique d’atteindre ses 50 ans en 2034.

Un avenir qui va bien au-delà du 40ᵉ anniversaire

Dans une récente interview donnée à Heavy Metal On Line, Jørn “Necrobutcher” Stubberud, fondateur et bassiste de Mayhem, a expliqué qu’il considérait déjà l’horizon 2034, date à laquelle le groupe fêtera son 50ᵉ anniversaire, comme un objectif majeur pour la formation. Selon lui, Mayhem ne devrait pas s’arrêter tant que les membres principaux — lui-même, Hellhammer (batteur) et Attila Csihar (chanteur) — sont physiquement capables de continuer à jouer. Il a déclaré vouloir poursuivre l’activité “tant que l’on peut garder la forme et l’inspiration”, évoquant ainsi une vision à long terme malgré l’âge qui avance.

Necrobutcher note que la longévité du groupe dépendra en grande partie de la présence de ces membres originaux, estimant que sans eux, la musique et l’essence de Mayhem pourraient perdre leur authenticité.

Tournées, albums et plans concrets pour les prochaines années

Le bassiste a aussi détaillé l’intention du groupe de continuer à tourner et à produire de la musique dans les années qui viennent. Après la tournée du 40ᵉ anniversaire en Amérique latine, Mayhem prévoit la sortie d’un nouvel album en 2026 avant de repartir en tournée mondiale, ce qui, selon Necrobutcher, pourrait les amener directement vers le cap des 50 ans.

Il a expliqué que le groupe est sous contrat pour plusieurs albums avec le label Century Media / Sony Music, ce qui donne une feuille de route claire pour la production de nouveaux disques et donc pour renouveler les cycles de tournées dans les années à venir.

Une vision de carrière qui dépasse l’âge et la scène

À 57 ans, Necrobutcher a reconnu que Mayhem ne peut pas fonctionner comme un groupe commercial traditionnel, mais plutôt comme un projet artistique animé par la passion et la volonté de jouer tant qu’ils le peuvent physiquement. Il a comparé la perspective de continuer jusqu’à 2034 à celle d’un travail de vie, soulignant qu’atteindre le cap des 50 ans serait une réussite comparable à une carrière à plein temps dans n’importe quel autre métier.

Il a également affirmé que si les principaux membres ne pouvaient plus jouer, il serait prêt à arrêter les enregistrements et les tournées — même si le groupe continuerait à exister comme nom historique.