Stewart Copeland, le batteur de The Police, a récemment raconté une anecdote assez marrante, qui l'a fait se sentir honteux pendant un très long moment, et qui concerne Paul McCartney et un joint de cannabis.

La grande histoire du rock est remplie de plein d'histoires plus petites, d'anecdotes, qui ont participé à construire la légende de cette musique. Et parmi toutes ces anecdotes, on vient justement d'en apprendre une belle, qui concerne cette fois Stewart Copeland, batteur du mythique groupe The Police, mais aussi Paul McCartney, légende immortelle des Beatles, ainsi que les Foo Fighters. L'histoire se passe à Wembley, lors d'un afterparty qui a suivi un concert des Foo Fighters. Une petite sauterie pendant laquelle le batteur de The Police a "volé" un joint au Beatle.

"Volé", ou plutôt "subtilisé", ce qui serait le terme exact. C'est lors d'une interview accordée au Guardian que Stewart Copeland raconte tout ça, avec beaucoup d'humour et encore un peu de honte :

J'ai une fois volé un joint à un Beatle ! Quelqu'un dit 'Oh, je sens de la marijuana', et je me dirigeais dans cette direction juste au moment où quelqu'un tend un joint. J'ai dit, OK, bien sûr – juste pour être poli – j'ai pris le joint, et j'ai regardé et j'ai réalisé que celui à qui on le tendait en réalité n'était autre que Paul McCartney. Et j'avais juste interrompu le passage de ce calice au grand homme ! Je suis allé me coucher cette nuit-là sans savoir si j'étais mortellement embarrassé ou si c'était plutôt cool à raconter.

Finalement, il s'avère que c'est plutôt cool à raconter, même si on le précise encore une fois : la drogue, c'est mauvais pour la santé, même le cannabis. De plus, Stewart Copeland n'a ensuite pas tari d'éloges envers Paul McCartney dans la suite de son interview, en le décrivant comme "la rockstar la plus gentille" qu'il connaisse, avec un comportement parfaitement normal, pas du tout une diva malgré sa grande notoriété. Un portrait qui semble plutôt fidèle au Beatle !