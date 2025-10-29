Linkin Park : Mike Shinoda fait l'état des lieux du groupe depuis son retour : "Cette tournée a marqué la renaissance du groupe"

Un pari risqué mais un pari réussi !

Un an après la sortie de From Zero, l’album qui a marqué le retour de Linkin Park, le groupe continue d’écrire un nouveau chapitre de son histoire. Le sextet californien a donné le coup d’envoi de la partie sud-américaine de sa tournée mondiale, baptisée elle aussi From Zero, par un concert explosif au stade Vive Claro de Bogota, en Colombie.

Sur scène, la surprise a été totale lorsque Poppy, qui assure la première partie de toutes les dates, est montée sur scène aux côtés d’Emily Armstrong pour interpréter le classique « One Step Closer ». Une performance qui a symbolisé la nouvelle ère du groupe : audacieuse, vivante, et profondément tournée vers l’avenir.

Dans une récente interview, Mike Shinoda s’est confié sur cette période charnière :

« Cette tournée a marqué la renaissance du groupe. »

Une nouvelle ère pour Linkin Park

La formation a connu plusieurs changements notables. Colin Brittain a rejoint la bande à la batterie, succédant à Rob Bourdon, tandis qu’Emily Armstrong a officiellement intégré le groupe. De son côté, Brad Delson, guitariste historique, a choisi de se consacrer pleinement au travail en studio, laissant la scène à ses camarades.

Selon Shinoda, cette reconstruction s’est opérée « progressivement et naturellement » :

« On voulait simplement se retrouver et composer de nouveaux morceaux avec Emily. On ne s’est jamais dit : “On enregistre un album ou on part en tournée.” D’habitude, il faut un concours de circonstances favorables pour qu’un groupe puisse entrer en studio, enregistrer un album et jouer en concert. Et là, tout s’est déroulé comme prévu. »

Emily Armstrong, le renouveau vocal du groupe

Connue pour son travail au sein de Dead Sara, Emily Armstrong apporte une énergie brute et une intensité émotionnelle qui ont redonné souffle à Linkin Park. Pour Mike Shinoda, sa présence a été décisive dans la capacité du groupe à tourner la page du drame de 2017, lorsque Chester Bennington s’est donné la mort :

« C’est un phénomène, une voix unique », confie-t-il.

L’authenticité avant tout

Si le groupe a retrouvé la scène et la ferveur de son public, Shinoda insiste sur la philosophie artistique qui guide cette nouvelle ère :

« Quand on compose, on ne pense jamais aux tubes. Ce qui compte avant tout, c’est d’être heureux de ce qu’on fait, de prendre du plaisir à jouer de nouveaux morceaux chaque soir et d’être fiers d’avoir enrichi notre répertoire. »

Et d’ajouter, lucide face à l’industrie musicale :

« Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’aspects pratiques à gérer. Parfois, la maison de disques veut un single et veut s’en occuper. Mais j’aime aussi faire tout ça. »

Entre introspection et puissance, Linkin Park semble avoir trouvé son équilibre. Avec From Zero, Mike Shinoda et sa nouvelle équipe prouvent que, même après la tempête, le groupe reste une force créative incontournable du rock alternatif moderne.