Linkin Park : Mike Shinoda révèle que le groupe aurait pu ne jamais se reformer : "Après le décès de Chester, nous avons échoué à de nombreuses reprises."

Et Emily Armstrong est arrivé !

Le retour de Linkin Park en 2024 avec l’album From Zero et la gigantesque tournée mondiale qui s’achèvera en 2026 aurait bien pu ne jamais voir le jour. Dans une récente interview radio, Mike Shinoda est revenu sur le long processus de reconstruction du groupe après le décès tragique de Chester Bennington en 2017.

Le vide laissé par Chester

Marqué par la disparition de son ami et chanteur, Shinoda avait d’abord choisi de transformer sa douleur en musique à travers l’album Post Traumatic, sorti le 15 juin 2018. Enregistré dans son studio californien, ce disque de 16 titres contenait notamment des collaborations avec Chino Moreno (Deftones) et Machine Gun Kelly.

« J’avais un vide intérieur, et au lieu de me cacher et de m’isoler, j’ai ressenti le besoin de me produire, de rencontrer des gens et de partager les idées musicales que j’avais mises de côté », a expliqué Shinoda. Une tournée des clubs avait suivi, mais à son retour, l’artiste s’est retrouvé à bout de forces.

Les premières tentatives de réunion

C’est en reprenant contact avec Joe Hahn (DJ) et Dave Farrell (bassiste) que Shinoda a envisagé de relancer le groupe. Ensemble, ils ont commencé à écrire de nouveaux morceaux. Mais rapidement, les difficultés sont apparues :

« Ça n’a pas marché. La dynamique n’était pas bonne. On a réessayé, mais c’était un échec. »

Le principal obstacle restait de taille : comment remplacer la voix et la présence inimitables de Chester Bennington ?

« Nous avions trop d’options, nous étions perdus. Un chanteur ou une chanteuse ? Plus jeune ou plus expérimenté ? Un timbre proche de Chester ou radicalement différent ? » confie Shinoda. Le musicien rappelle même que « des dizaines de groupes de reprises de Linkin Park sonnaient déjà exactement comme nous », accentuant la complexité de la tâche.

L’arrivée d’Emily Armstrong

La solution est venue de Los Angeles, avec Emily Armstrong, chanteuse du groupe Dead Sara. Après des sessions en studio avec Shinoda, elle est introduite au reste du groupe :

« Nous avions le sentiment qu’elle était une chanteuse qui n’avait pas encore atteint son plein potentiel, et nous sommes repartis de zéro avec elle. »

C’est ainsi que le nouvel album From Zero a vu le jour. Le disque s’est rapidement hissé en haut des classements, atteignant la 2ᵉ place aux États-Unis et la 1ʳᵉ place au Royaume-Uni, ainsi que dans neuf autres pays. Avec Emily Armstrong au chant et Colin Brittain à la batterie, Linkin Park a lancé la tournée mondiale From Zero, forte de 96 dates, marquant officiellement la renaissance du groupe.

Une victoire après les échecs

Pour Shinoda, cette renaissance n’a pas été sans douleur :

« Après le décès de Chester, nous avons échoué à de nombreuses reprises. Mais aujourd’hui, voir les fans chanter de nouveau avec nous dans le monde entier, c’est la preuve que ces épreuves en valaient la peine. »

En se réinventant sans renier son héritage, Linkin Park démontre qu’il est toujours possible de renaître from zero.