Linkin Park a retourné Wembley et ses 90 000 fans, découvrez les images

Quelques jours à peine après Oasis, c'est Linkin Park qui est venu mettre le feu au stade mythique londonien.

Cet été, les fans de musique à Londres ont été gâtés (et ce n'est pas fini). Il y a quelques jours, le groupe Oasis s'installait à Wembley pour une série de plusieurs concerts. Un très beau moment de fête, malgré un décès tragique d'un fan qui aurait chuté pendant l'un des concerts. Le stade a eu à peine le temps de se refroidir, que revoilà déjà un groupe rempli de stars qui vient y faire remonter la température : Linkin Park, qui viennent justement de publier les images de ce concert légendaire.

Un concert qui a lieu dans un contexte un peu spécial, puisque le groupe a accueilli en son sein une nouvelle chanteuse il y a peu de temps, Emily Armstrong, pour remplacer le regretté Chester Bennington. Puis, après plusieurs semaines de critiques de la part de la fanbase, tout le monde s'est rendu à l'évidence : Emily est très forte en chant, et l'album "From Zero", qu'ils ont sorti dans la foulée, est réussi. Forcément, la tournée mondiale qui a suivi la sortie de l'album a eu un goût particulier, et notamment ce concert à Wembley, devant 90 000 fans déchaînés, qui a eu lieu à la fin du mois de juin.

Un concert qui a suffisamment marqué les esprits du groupe, que les membres ont décidé d'en partager les images sur leur chaîne Youtube officielle. Tout le concert n'est pas disponible (quoique, on trouve tout en cherchant bien sur Internet), mais on a en intégralité le moment où Linkin Park joue "The Emptiness Machine" devant une foule conquise qui connait les paroles par chœur. Une belle scène de communion, comme on va en voir souvent dans les prochains concerts du groupe !