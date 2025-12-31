Polémique : Jack White tacle un élu républicain après une vidéo trafiquée par l'IA

Alors qu’un élu conservateur a partagé un faux extrait vidéo de lui, Jack White a vivement dénoncé cette manipulation sur les réseaux sociaux.

Le musicien Jack White s’est récemment retrouvé au centre d’une polémique politique après que Tim Burchett, membre du Congrès républicain du Tennessee, a relayé sur X une vidéo truquée générée par intelligence artificielle censée le montrer en train de tenir des propos qu’il n’a jamais formulés. La séquence, qui modifie l’image et la voix de White, montrait un message absurde attribué à l’artiste, ce qui a aussitôt attiré l’attention en ligne et suscité de nombreuses réactions.

Sur son compte Instagram, Jack White n’a pas mâché ses mots en réponse au partage de cette vidéo. Le musicien a critiqué le représentant Burchett pour avoir reposté un contenu manifestement faux sans prendre le temps de vérifier sa véracité, qualifiant ce comportement de « vraiment triste de voir à quel point notre leadership est devenu embarrassant ». Il a évoqué une forme d’intimidation digne d’un « enfant de 10 ans sur un terrain de jeu » et a exprimé son inquiétude quant à la dégradation du débat public lorsque des élus se prêtent à ce type de pratique.

Dans sa publication, White a également pointé du doigt ce qu’il considère comme un climat politique détérioré, accusant certains représentants de manquer de dignité et de classe en amplifiant des contenus mensongers, notamment lorsqu’ils sont liés à des personnalités publiques. Il a appelé à davantage de responsabilité et de respect dans les échanges, notamment de la part de ceux qui occupent des fonctions publiques importantes.

Ce n’est pas la première fois que Jack White se retrouve mêlé à des controverses impliquant des figures politiques ou des sujets sociétaux sensibles. Mais sa réaction cette fois montre à quel point les questions de désinformation et de manipulation numérique sont devenues des sujets brûlants, même au‑delà des cercles strictement politiques, lorsque des artistes et personnalités culturelles en sont directement affectés.