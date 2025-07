Jack White encourage ses fans à pirater son nouvel album

Énorme surprise pour ses fans ! Jack White a sorti un album “No name” vendredi 19 juillet. Les acheteurs des boutiques de Third Man Records sont repartis avec l’album dans leur sac, un vinyle blanc uniquement disponible ce jour-là à Londres, Détroit et Nashville.

Une image de l'album avec la mention “Rip It” a été partagée sur Instagram par Jack White et Third Man Records, encourageant les fans à le pirater et à le répandre sur les réseaux sociaux. L'album est diffusé par des internautes depuis sa sortie et même à la radio publique de Detroit, en face de la boutique Third Man Records et un enregistrement de la lecture a été téléchargé sur YouTube. En plus, la page officielle de Jack White sur Reddit offre une copie de l'album sur Google Drive.

Il s'agit d'un album, composé de quatorze titres. Les premières critiques, comme celle du Guardian, mentionnent un album "formidable" qui ressemble énormément aux anciens albums des White Stripes. Les fans sont également ravis, sur la page Reddit dédiée à Jack White, on peut lire : “Cet album est tellement bon. Aucun raté. Banger après banger.”

Pour l'instant, le partage est le seul moyen d'écouter l'album, car aucune information concernant une commercialisation physique ou dématérialisée n’est disponible.