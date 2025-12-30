John Lydon (Sex Pistols) déplore le silence de ses anciens camarades après la mort de sa femme

L’ex-frontman légendaire des Sex Pistols s’est confié dans une récente interview sur sa douleur personnelle et sa relation toujours tendue avec les membres du groupe

Une perte personnelle profondément ressentie

John Lydon, mieux connu sous son nom de scène Johnny Rotten, a perdu sa femme de longue date, Nora Forster, en avril 2023, après une longue lutte contre la maladie d’Alzheimer. Forster, promotrice musicale allemande-britannique, était l’épouse de Lydon depuis 44 ans et l’a soutenu dans les périodes les plus difficiles de sa vie, y compris pendant sa maladie.

Dans une interview récente accordée au Times, Lydon a expliqué que cette perte avait été « la plus grande tragédie de sa vie », et que l’accompagner au quotidien dans ses dernières années avait été à la fois éprouvant et intime. Il a décrit cette expérience comme un « acte d’amour profond », rappelant l’impact émotionnel et physique d’une telle situation.

Aucune réaction de la part des Sex Pistols — et une profonde déception

Ce qui a profondément marqué Lydon, c’est l’absence de message ou de geste de sympathie de la part de ses anciens camarades de Sex Pistols — Steve Jones, Glen Matlock et Paul Cook — après la mort de sa femme. Selon lui, il s’attendait à une forme de contact ou de soutien, mais n’a reçu aucune communication de leurs parts à ce moment-là.

Lydon a exprimé sa déception, affirmant : « I expected some kind of connection when Nora died, but nothing » (« Je m’attendais à une forme de lien quand Nora est morte, mais rien »). Cette absence d’échange est d’autant plus douloureuse qu’elle touche un moment personnel très sensible.

Des tensions persistantes avec le groupe

Les relations entre Lydon et les autres membres des Sex Pistols sont notoirement tendues depuis plusieurs années. Le groupe a repris la route avec une nouvelle configuration, incluant Frank Carter (ancien chanteur de Gallows) en tant que chanteur pour certaines tournées, ce qui a été critiqué par Lydon qui a qualifié ces spectacles de « karaoké », estimant qu’ils trahissent l’essence originelle du groupe.

Ces tensions semblent durables : Lydon a critiqué à plusieurs reprises la direction actuelle du groupe et l’utilisation de son répertoire sans sa participation, tandis que ses anciens camarades ont continué leur carrière avec d’autres projets.