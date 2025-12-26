Le 26 décembre 1976 : Quand les Sex Pistols enregistrent leur morceau emblématique "God Save The Queen"

Ce jour-là, les Sex Pistols, groupe phare de la scène britannique, franchissent une étape décisive en enregistrant leur morceau emblématique 'God Save The Queen' au Wessex Studios à Londres.

Le 26 décembre 1976 restera à jamais gravé dans l’histoire du punk rock. Ce jour-là, les Sex Pistols, groupe phare de la scène britannique, franchissent une étape décisive en enregistrant leur morceau emblématique 'God Save The Queen' au Wessex Studios à Londres.

Ce titre, véritable hymne de rébellion, symbolise la colère et le mécontentement d’une jeunesse britannique en pleine crise sociale. Avec ses riffs incisifs et ses paroles provocatrices, 'God Save The Queen' s’attaque directement à la monarchie britannique et à l’establishment politique de l’époque, dénonçant l’injustice et la frustration ressenties par une génération entière.

L’enregistrement de ce morceau a été un tournant pour le groupe. Sous la houlette de Chris Thomas, le producteur du studio, les Sex Pistols capturent l’énergie brute et le chaos contrôlé qui deviendront la signature du punk anglais. Le son rugueux, la voix agressive de Johnny Rotten et la rythmique implacable de Steve Jones, Paul Cook et Glen Matlock font de ce titre une arme musicale destinée à choquer et à provoquer.

À sa sortie en mai 1977, 'God Save The Queen' déclenche une tempête médiatique. Interdit de diffusion par la BBC et censuré par plusieurs magasins, le morceau se hisse pourtant dans les charts britanniques, symbole de la puissance contestataire des Sex Pistols. Ce succès controversé marque le début d’une ère où la musique devient un vecteur de contestation et d’émancipation pour les jeunes de tous horizons.

Aujourd’hui, plus de quarante ans après sa création, 'God Save The Queen' reste un monument du punk rock, et le 26 décembre 1976 un jour historique pour les Sex Pistols et pour toute une génération de rebelles qui ont trouvé dans leur musique une voix et un cri de liberté.