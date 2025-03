Quand les Sex Pistols provoquent un circle pit dans un lieu complètement improbable

L'énergie du punk rock était trop forte lors de ce récent concert des Sex Pistols au Royal Albert Hall.

Si on devait créer un Panthéon des groupes de rock au Royaume-Uni, les Sex Pistols y entreraient sans problème. Ce sont notamment eux qui ont participé à l'explosion du mouvement punk en Angleterre puis partout dans le monde. Avec leur côté désabusé teinté d'humour, mais surtout leur musique à l'énergie inimitable, ils ont littéralement conquis le monde, avant que le groupe n'explose dans les 70's. Heureusement, l'esprit du groupe est toujours vivant, et on a pu le vérifier lors du récent concert des Sex Pistols au Royal Albert Hall de Londres.

Car les Sex Pistols se sont en effet reformés à la fin de l'année 2024, uniquement pour performer en live, lors d'une tournée de quelques dates. Une reformation qui n'est d'ailleurs pas du goût de tous. Qu'importe : la nouvelle version du groupe semble être assez épanouie. On a d'ailleurs pu les voir en concert pour le Teenage Cancer Trust, un évènement caritatif qui vient en aide aux jeunes qui souffrent d'un cancer.

Nos punks sont donc remontés sur scène, au Royal Albert Hall de Londres, qui est à la base un endroit très guindé, et qu'on qualifierait sans problème de "prout prout" en France. On peut dire que nos Sex Pistols ont bien retourné la salle, en jouant leurs titres cultes comme "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols", ou encore "Holidays in the Sun". Histoire de faire monter encore la température, Frank Carter, nouveau chanteur du groupe, a lancé des fleurs au public : "Nous avons un mélange fantastique de vieux punks et de nouveaux punks, et une opportunité fantastique d’avoir un gigantesque circle pit au Royal Albert Hall".

Forcément, le public s'est exécuté, pour le plus grand bonheur des musiciens qui ont tellement savouré l'image de ce circle pit qui se forme juste devant la scène, pendant "Pretty Vacant", dans un lieu à la base très aristocratique. On peut dire que les spectateurs auront passé une bonne soirée, ils ont bien chanté, bien sauté, et bien rigolé lorsque Carter a dit à tout le monde de sortir son téléphone, en disant : "imaginez que c’est un concert de Coldplay, mais en beaucoup mieux".

Les Sex Pistols ne sont peut-être plus au sommet de leur forme, mais l'esprit du groupe, lui, semble immortel !