Neil Young : Toute sa tournée européenne est annulée !

Alors qu'il devait être présent à Nîmes et Nancy, le chanteur reste énigmatique sur les raisons de l'annulation.

Coup dur pour les fans de rock. Neil Young vient d’annoncer l’annulation totale de sa tournée européenne estivale, une décision aussi soudaine que déchirante pour celles et ceux qui attendaient le Loner au tournant de l’été.

À 80 ans, la légende canadienne devait retrouver la scène européenne accompagné de ses Chrome Hearts, avec deux dates très attendues en France :

le 22 juin au Festival de Nîmes ,

le 24 juin au Nancy Open Air.

Des concerts d’autant plus événementiels qu’ils devaient accueillir Elvis Costello & The Imposters, ainsi que Charlie Sexton en première partie. Un plateau de prestige, désormais relégué au rang de souvenir fantasmé.

Une annonce officielle, sans détour

C’est via son site officiel que Neil Young a pris la parole pour confirmer la nouvelle. Dans un message sobre et sincère, l’artiste explique avoir pris la décision de faire une pause et de ne pas traverser l’Atlantique cette année.

« J’ai décidé de faire une pause et de ne pas partir en tournée en Europe cette fois-ci. Merci à tous ceux qui ont acheté des billets. Je suis désolé de vous décevoir, mais ce n’est pas le moment. J’adore jouer en live et être avec vous et les Chrome Hearts. »

Des mots simples, mais lourds de sens, venant d’un artiste qui a toujours entretenu un lien presque viscéral avec la scène et son public.

Remboursement intégral pour les fans

Côté pratique, les organisateurs se veulent rassurants : tous les acheteurs de billets seront contactés par courriel afin de recevoir une notification officielle et les modalités de remboursement intégral. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour le moment.

Une absence qui laisse un vide

Figure incontournable du rock depuis plus de cinq décennies, Neil Young reste un monument vivant, capable de passer du folk le plus fragile aux décharges électriques les plus abrasives. Cette annulation laisse forcément un goût amer, mais elle rappelle aussi une chose essentielle : même les légendes savent lever le pied quand le moment l’exige.

Reste désormais à espérer que ce ne soit qu’un contretemps, et non un adieu déguisé aux scènes européennes. Les fans, eux, garderont la lumière allumée.