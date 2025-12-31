Morrissey lève le voile sur la tracklist de son nouvel album signé chez Sire Records

L’ancien leader des Smiths annonce un projet inédit, composé de titres originaux et distincts de Bonfire Of Teenagers, et fait monter l’attente des fans avant une sortie prochaine.

Une annonce surprise à Noël

Morrissey a surpris ses fans en publiant, le jour de Noël, la liste des chansons qui composeront son prochain album solo, accompagnée du logo du légendaire label Sire Records. Cette révélation arrive peu après qu’il ait confirmé sa signature avec le label, marquant un nouveau départ après plusieurs années de difficultés contractuelles avec d’autres maisons de disques.

Contrairement à ce que de nombreux fans espéraient, cette tracklist ne reprend aucun titre issu de l’album longtemps retardé Bonfire Of Teenagers, dont le single Rebels Without Applause avait été publié en 2022. Cela suggère que Morrissey se concentre désormais sur un projet totalement inédit — une démarche qui relance l’intérêt autour de sa carrière solo.

Une tracklist qui intrigue

Voici les titres qui figurent pour le moment comme faisant partie du nouvel album (susceptible d’être intitulé You’re Right, It’s Time) :

The Monsters Of Pig Alley

Headache

Make-Up Is A Lie

The Night Pop Dropped

You’re Right, It’s Time

Kerching Kerching

Zoom Zoom The Little Boy

Lester Bangs

Boulevard

Many Icebergs Ago

Amazona

Notre-Dame

Ces titres montrent une palette d’approches et d’ambiances, certains avec des noms énigmatiques (Kerching Kerching, Many Icebergs Ago), d’autres rappelant des thèmes autobiographiques ou mélancoliques (The Night Pop Dropped, Notre-Dame).

Un tournant dans sa discographie solo

La publication de cette tracklist intervient après une longue période d’incertitude pour Morrissey. En 2022, Bonfire Of Teenagers — qu’il avait décrit comme potentiellement « le meilleur album de sa vie » — avait été annulé à la suite de son départ de Capitol Records, malgré des contributions de grands noms comme Iggy Pop ou Flea.

Entre-temps, il avait enregistré un autre album à La Fabrique Studios en France en 2023, qui aurait servi de base à ce nouveau projet. Selon certains médias, Morrissey lui-même avait reconnu que ce disque réenregistré était très fort musicalement, ce qui laisse penser que les titres dévoilés pourraient mettre en lumière une phase créative renouvelée de sa carrière.

Pour l’heure, aucune date officielle de sortie n’a été confirmée, mais cette tracklist alimente déjà les discussions parmi les fans et les critiques, impatients d’entendre ces nouveaux morceaux.