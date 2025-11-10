The Cure et Linkin Park en tête d'affiche des Grammys 2026 !

La cérémonie prend des allures Rock N' Roll pour cette édition inédite !

Le rock n'a jamais été aussi bien représenté que ces dernières années ! Entre le retour de groupes phares et des nouveaux artistes qui éclatent au grand jour, le rock connaît une seconde jeunesse et promet des années riches en succès !

Le groupe culte, The Cure, est nommé dans deux catégories : avec le dernier album en date, Songs of a Lost World, qu'on retrouve en lice pour le "meilleur album de musique alternative", tandis que le titre "Alone" est pressenti pour la "meilleure performance musicale alternative". Une première en 24 ans ! Il faut savoir que le groupe a d'ailleurs annoncé que leur album passera sur grand écran et dans les cinémas du monde entier !

Mais ce n'est pas tout ! Dans la catégorie meilleur album rock, on retrouve Linkin Park ! Le groupe a également obtenu sa première nomination aux Grammy Awards en plus de 15 ans pour son album FROM ZERO, qui marque son retour après le décès de Chester Bennington.

On retrouvera également le nouvel album de Deftones, Private Music, NEVER ENOUGH de Turnstile, I Quit de HAIM, et Yungblud continue sa grande ascension pour son album IDOLS, sorti en 2025.

Le rock est bien vivant, et les Grammy Awards 2026 promettent de célébrer une scène riche et variée, entre légendes et talents émergents. Une année à suivre de très près pour tous les fans de musique alternative et rock !