Deftones électrise San Diego avec quatre morceaux inédits en live !

Le festival Dia De Los Deftones a offert aux fans une performance inédite, marquée par la première scène de quatre titres de leur dernier album. L’événement confirme le retour en force du groupe sur les grandes scènes.

Le 1er novembre 2025, Deftones a littéralement pris d’assaut le Petco Park de San Diego lors de son festival annuel. Devant une foule en délire, le groupe a livré un set de 21 chansons, dont quatre morceaux jamais joués en live auparavant : "Locked Club", "Souvenir", "Cut Hands" et "I Think About You All the Time". Les vidéos amateurs de ces premières performances circulent déjà sur YouTube, offrant aux fans du monde entier un aperçu de ces moments uniques. Ce spectacle a également marqué le retour sur scène du titre Street Carp, absent des concerts depuis 2019.

Sorti en août dernier, l’album "Private Music" a cumulé 87 000 ventes en seulement une semaine, atteignant la 5e place du Billboard 200. Une performance qui témoigne du succès de Deftones et de l’alchimie créative du groupe. Une complicité mise en lumière par Chino Moreno : "On tire tous dans des directions différentes, et c’est ce qui crée cette forme d’équilibre qu’on entend dans nos morceaux". Après ce festival mémorable, le groupe prépare déjà sa tournée internationale 2026, avec des étapes prévues en France et en Belgique, promettant de nouvelles performances inédites qui devraient enflammer les scènes européennes.