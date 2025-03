The Cure boudés pendant les Brit Awards, les fans du groupe très en colère

The Cure faisait figure de favoris, mais la cérémonie des Brit Awards ne s'est pas terminée comme prévue...

The Cure a bouclé une année 2024 quasiment parfaite, avec la sortie, au mois de novembre, de leur dernier album en date nommé "Songs of a Lost World". Un album qui a été un véritable carton, même en France, où il a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du groupe. Et ce n'est rien côté du succès que le disque a eu en Angleterre, sur leur terre natale. On pouvait donc penser qu'ils allaient tout rafler lors de la cérémonie des Brit Awards, qui avait lieu ce samedi 1er mars 2025. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour le groupe, qui est reparti les mains vides.

Stupeur et colère chez tous les fans de The Cure à la fin de la cérémonie des Brit Awards 2025. Le groupe était pourtant nommé dans 3 catégories : Meilleur Groupe, Meilleur Artiste Rock/Alternatif, et Album de l'année, pour "Songs of a los world". Il est finalement reparti avec... 0 récompenses. C'est Ezra Collective qui a été nommé groupe de l'année, Sam Fender qui a été décoré en tant que meilleur artiste "Rock/alternatif", et Charli XCX qui rafle l'album de l'année avec "Brat".

So Sam Fender is better than The Cure #bollocks #BRITs — David (@Ukcynicalchild) March 1, 2025

Les fans ont donc commencé à laisser éclater leur colère sur Twitter, même si la plupart d'entre eux prennent tout ça avec ironie. En attaquant notamment Sam Fender, qui est critiqué sur son titre de meilleur artiste rock/alternatif. Ceci dit, il y a de fortes chances pour que The Cure s'en fiche un peu, eux qui ont toujours boudé ce genre de cérémonies.