The Cure : les chiffres fous de "Songs Of A Lost World"

Déjà disque d'or.

Après 16 ans d'attente, The Cure a fait son retour avec son nouvel album "Songs Of A Lost World", sorti le 1ᵉʳ novembre 2024.

"Songs Of A Lost World" renoue avec l'essence de The Cure, rappelant la noirceur et la mélancolie de leurs albums tels que "Disintegration", "Faith et Pornography". Robert Smith y livre des compositions intimes et déchirantes, inspirées par la perte de ses proches.

The Cure explore les thèmes du deuil et du vieillissement, et le public a répondu présent à ce retour tant attendu. Dès sa sortie, "Songs Of A Lost World" s'est hissé en tête des ventes dans 13 pays, dont la France. Avec 20 678 équivalents ventes la première semaine en France, l'album a réalisé le meilleur démarrage de la carrière du groupe dans l'Hexagone.

L'album a franchi le cap des 50 000 ventes en France pendant la période de Noël, ce qui équivaut à un disque d’or : 53 800 exemplaires vendus en France aujourd’hui, et une 4ᵉ place au Billboard 200 aux États-Unis avec 57 000 équivalents ventes.

Leur précédent album, 4:13 Dream, s'était vendu à plus de 30 000 exemplaires en France. Malgré l'absence de singles comme "Boys Don't Cry" ou "Friday I'm In Love", "Songs Of A Lost World" a su captiver un large public.