Metallica : Kirk Hammett vous dévoile les 11 disques incontournables pour les amoureux de guitare

Le guitariste de Metallica a donné sa liste des 11 indispensables, si jamais vous vous estimez être un vrai fan de guitare.

Si vous êtes un véritable fan de rock, vous aimez forcément la guitare. Certains peuvent préférer la batterie, mais c'est un peu comme choisir entre son père et sa mère, ça n'a pas beaucoup de sens, et surtout, les deux sont meilleurs ensemble. Instrument difficile à maîtriser à la perfection, la guitare, et surtout les guitaristes, ont nourri la fascination des fans et des amateurs de musique depuis des années. Kirk Hammett, guitariste de Metallica, fait évidemment partie des accros à la "gratte", et il vient de révéler la liste des 11 disques indispensables pour les vrais fans de guitare.

C'est toujours intéressant quand un artiste met son égo de côté pour vous donner la liste des autres artistes qui les ont influencé. A 62 ans, et après plus de 40 ans passés aux côtés de Metallica, on peut penser que Kirk Hammett sait de quoi il parle. Pendant une interview accordée à Consequence, il a dévoilé la liste des albums qui l'ont le plus marqué en tant que guitariste, et que tout le monde devrait avoir dans sa collection.

On retrouve notamment l'album "Van Halen", de 1978, un album globalement validé par tout le monde du rock, mais aussi "Back in Black", le plus gros succès d'AC/DC, ou encore "Sabotage", de Black Sabbath. L'album de Van Halen a d'ailleurs une place un peu à part dans son coeur :

Tout le monde sur Terre devrait posséder cet album. Eddie Van Halen a réinventé la guitare. Il était le roi du tapping, des harmoniques et des motifs de notes hallucinants. Personne n’a fait mieux.

Dans sa liste, on retrouve aussi "Physical Graffiti" de Led Zeppelin, "Band of Gypsys" de Jimi Hendrix, "Taken by Force" des Scorpions, "Next" de Journey, "Elegant Gypsy" d'Al Di Meola, "Wired" de Jeff Beck, "Straners in the night" de UFO, et la compilation "Lifetime : the collection" de The Tony Williams Lifetime. Un bel échantillon de riffs de guitare légendaires, en effet, on peut noter que Kirk a plutôt bon, goût, et ce n'est donc pas étonnant que Metallica ait autant marqué les esprits !

On vous laisse aller écouter tout ça, et si c'est déjà fait, réécoutez les, ça ne peut pas faire de mal !