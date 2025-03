Metallica : Kirk Hammett plutôt chaud pour une nouvelle version de "Load" ou "Reload"

Il n'a pas confirmé la rumeur, mais le membre de Metallica s'est montré très ouvert sur la question.

Dans le rock, peut-être encore plus que dans les autres genres musicaux, la fanbase vieillissante est devenue extrêmement nostalgique. Un sentiment qui est assez à la mode partout dans le monde, mais encore plus prononcé chez les dans de hard rock, ou de metal, qui veulent souvent entendre du son "comme dans les années 70", ou 80, ou 90, bref, vous avez saisi l'idée. Avec plus de 40 ans de carrière, Metallica a droit à pas mal de nostalgiques dans leur fanbase, qui réclament un nouveau "Load", ou un "Reload 2.0". Une idée qui n'a pas l'air de déplaire aux musiciens !

Notamment à Kirk Hammett, guitariste officiel du groupe depuis le début des années 80, qui a donné une interview à Rolling Stone récemment, dans laquelle il s'est montré plutôt chaud pour un retour au son des années 90.

Qui sait ? On pourrait bien se dire : ‘Allez, on repart dans les années 90.’ Ce n’est pas une mauvaise idée ! On n’en a pas encore parlé entre nous. C’est intéressant, parce que quand Load et Reload sont sortis, il y a eu beaucoup de réactions négatives. Mais aujourd’hui, je rencontre des fans qui adorent cette période. [...] On joue Fuel et les gens deviennent fous. On joue Until It Sleeps et tout le monde en connaît les paroles.

Il dresse d'ailleurs une comparaison avec lui-même, qui, lorsqu'il était jeune, écoutait tous les albums de Led Zeppelin sauf "Zeppelin III", parce qu'il était trop acoustique et que lui préférait les morceaux plus agressifs. Aujourd'hui, cependant, il adore "Zeppelin III", comme quoi, les goûts changent en vieillissant. Par contre, il n'a pas confirmé la rumeur sur une nouvelle version de "Load" ou "Reload", mais il ne l'a pas réfutée non plus, donc il reste un espoir !