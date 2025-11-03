The Cure : L’album Songs of a Lost World débarque sur grand écran !

Le groupe met en place un concert exceptionnel au cinéma retransmis dans le monde entier !

C’est officiel : The Cure revient en force, et cette fois, c’est au cinéma que cela se passe ! Le groupe mené par Robert Smith va offrir à ses fans une expérience inédite avec le film-concert The Show Of A Lost World, diffusé dans les cinémas du monde entier à partir du 20 novembre 2025.

Souvenez-vous : le 1er novembre 2024, The Cure sortait son album Songs Of A Lost World, acclamé par la critique pour son ambiance sombre, poétique et nostalgique. Le soir même, le groupe montait sur la scène du Troxy de Londres pour un concert unique : la première (et la seule) fois où l’album a été joué en intégralité devant 3 000 fans privilégiés. Bonne nouvelle : cette soirée mythique arrive sur grand écran, dans une version totalement remixée, remontée et remasterisée en 4K.

Réalisé par Nick Wickham (nominé aux Grammy Awards) et mixé en Dolby Atmos par Robert Smith, The Cure : The Show Of A Lost World embarque 31 morceaux, dont un set spécial de cinq titres pour fêter les 45 ans de l’album culte Seventeen Seconds. En clair, c’est un voyage dans le temps, entre les origines cold wave du groupe et sa noirceur toujours aussi magnétique.

Côté line-up, vous retrouverez la team de choc : Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell, Reeves Gabrels et Perry Bamonte — tous au sommet de leur art.

Le film est coproduit par Lost Images, Polydor, Mercury Studios et Trafalgar Releasing, avec une sortie Blu-Ray et DVD prévue pour fin décembre 2025.

« L’impact de The Cure ne peut être sous-estimé », déclare Marc Allenby, PDG de Trafalgar Releasing. « Ce film montre toute la profondeur et la puissance de leur musique. C’est un vrai plaisir de permettre aux fans de vivre ce concert exceptionnel sur grand écran. »

Les billets seront en vente à partir du 20 novembre à 14h (heure de Londres) sur thecurelostworld.com. Et pour les plus impatients : The Cure repartira en tournée européenne à l’été 2026.

Bref, préparez votre eyeliner et votre nostalgie : The Show Of A Lost World promet une claque visuelle et sonore, une plongée hypnotique dans l’univers de Robert Smith, entre rêve, mélancolie et éternité gothique.