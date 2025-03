Neil Young s'engage pour l'Ukraine : il commencera sa tournée là-bas avec un concert gratuit

Un geste fort de la part du rockeur, qui a envide de faire quelque chose de symbolique pour les ukrainiens.

L'Ukraine est dans toutes les conversations, après l'humiliation subie par le président ukrainien lors de sa visite à Washington, devant un Donald Trump qui semble clairement avoir pris parti pour la Russie, espérant sans doute mettre la main sur les terres rares contenues dans le sous-sol ukrainien. Du coup, les artistes n'hésitent pas à s'engager auprès des ukrainiens, qui sont pour le moment les grands perdants de la "négociation de paix". Après U2 la semaine dernière, c'est désormais au tour de Neil Young de faire un geste symbolique, avec ce concert gratuit en Ukraine pour lancer sa tournée.

Un concert qui n'est pour l'instant pas organisé officiellement, puisqu'on n'a pour le moment ni la date, ni le lieu dans lequel il devrait se dérouler. Mais via son site web, l'interprète de "Heart of Gold" a annoncé qu'il était actuellement en pourparlers avec les autorités ukrainiennes pour organiser un grand concert gratuit au tout début de sa tournée, le "Love Earth Tour", qui devait initialement débuter le 18 juin en Suède. C'est la première fois que l'artiste montera sur scène dans ce pays.

Un geste fort, de la part d'un artiste qui est pourtant américain, et on sait comment ce peuple peut se ranger derrière leur président même lorsqu'il prend des décisions discutables. Ce ne sera donc pas le cas de Neil Young, qui espère faire voyager son message de paix et d'amour avec sa musique, jusqu'en Ukraine.