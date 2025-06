David Ramis Åhfeldt quitte le groupe de rock, The Ocean.

Après sept années au sein du groupe, le guitariste David Ramis Åhfeldt a annoncé sur ses réseaux, son départ de The Ocean.

Dans un message sobre posté plus tôt dans la semaine sur Instagram, le musicien a révélé sa décision : il quitte The Ocean. Une séparation qu’il qualifie lui-même de "purement personnelle" et sans la moindre tension avec les autres membres du groupe :

“Je veux être clair : il n’y a absolument aucune animosité entre nous”

Sans entrer dans les détails, David explique qu'il ne se sent "plus heureux" au sein du groupe et que c'est quelque chose qu'il "ne peut pas ignorer". Plein de gratitude, il ajoute toutefois :

"Ces dernières années ont été une aventure incroyable, et je suis reconnaissant d'avoir rencontré tant d'entre vous. Votre soutien a beaucoup compté pour moi."

Membre du groupe de metal progressif depuis 2018, David aura largement contribué à l'identité récente de The Ocean, notamment dans les albums "Phanerozoic" et "Holocene".

Cette annonce va obliger le collectif allemand à se reconstruire une nouvelle fois, puisque ce départ survient seulement quelques mois après celui du batteur Paul Seidel, en février dernier.

Malgré cette annonce, on pourra profiter de la guitare de David Ramis Åhfeldt au sein de The Ocean lors d'une ultime date. Le Suédois jouera pour la dernière fois avec ses futurs ex-compagnons le 21 juin au festival Hellfest, à Clisson. Une scène emblématique, pour clore une belle aventure.