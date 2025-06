Linkin Park et Haribo, la collaboration improbable !

Le groupe de rock Linkin Park a annoncé sur ses réseaux sociaux une collaboration inattendue avec la marque de sucrerie, Haribo.

Haribo, le géant Allemand du bonbon, a annoncé cette semaine son association avec Linkin Park pour une édition spéciale de ses célèbres friandises. Chaque paquet a été imaginé par le groupe américain et a été inspiré par l'univers de leurs albums cultes. Six douceurs exclusives, aux formes et couleurs personnalisées, verront le jour le temps de leur tournée mondiale.

Pour pouvoir goûter aux bonbons version Linkin Park, il faudra se rendre à l'un des prochains concerts du groupe lors du "From Zero World Tour" ou au Park Pop-up Bus. Les sachets, disponibles en édition limitée, pourront être achetés en Allemagne, en Suisse, en Italie, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ainsi qu'en France.

Les membres du groupe ont tous pris part aux différentes étapes de création : formes, couleurs, mais aussi les goûts associés à chaque friandise, chacune représentant un musicien ou un symbole clé du groupe. On retrouve par exemple la basse de Dave Farell ou encore le mythique micro d'Emily Armstrong.

Pour les fans français, pas de panique. Linkin Park se produira le 22 juin lors du célèbre festival Hellfest, à Clinson, ou encore le 11 juillet au Stade de France. L'occasion de profiter des friandises inspirées par l'énergie et l'histoire du groupe.