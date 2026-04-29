Europe signe son retour avec le nouvel album "Come This Madness" et le titre "One On One"

Près de dix ans après son dernier album, Europe revient avec un nouveau disque prévu pour septembre et dévoile un premier extrait inédit.

Le groupe suédois Europe fait son grand retour avec "Come This Madness", un douzième album studio attendu le 25 septembre prochain et déjà disponible en précommande. Ce nouvel opus marque la fin d’une longue pause discographique depuis "Walk The Earth" en 2017 et s’accompagne d’un premier single, "One On One", morceau d’ouverture, accompagné d’un clip, aux accents à la fois modernes et familiers.

Le titre illustre l’orientation du groupe entre continuité et renouveau, comme l'explique Joey Tempest :

"One On One fait clairement partie de mes morceaux préférés de l’album. L’énergie et l’ambiance sont nouvelles, mais certaines mélodies me ramènent à nos débuts."

L’album a été produit par Tom Dalgety, enregistré à Stockholm et mixé par Mike Fraser, avec également des collaborations de Tobias Forge et Mikael Åkerfeldt.

Pour accompagner cette sortie, Europe partira en tournée sur le vieux continent en 2026, avec plusieurs dates en France et en Suisse, dont un concert complet à Paris à l’Olympia. Le groupe continuera aussi de célébrer les 40 ans de "The Final Countdown", titre légendaire dans l'histoire du groupe et du rock.