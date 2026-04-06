Ghost : Tobias Forge victime de harcèlement, une femme poursuivie !

Le leader de Ghost fait face à une affaire inquiétante : une femme est poursuivie en Suède pour des comportements jugés intrusifs et menaçants.

Le chanteur de Ghost, Tobias Forge, est au cœur d’une affaire de harcèlement prise très au sérieux par la justice suédoise. Selon la presse locale, une femme affirmant être sa fiancée aurait multiplié les tentatives de contact malgré avoir été bloquée. Parmi les faits signalés : envois de lettres, demandes d’argent, mais aussi un colis contenant un téléphone portable d’origine suspecte, que le musicien a préféré remettre à la police après l’avoir isolé.

La suspecte affirme entretenir une relation avec le chanteur depuis seize ans ! Mais elle ne semble pas pouvoir apporter la moindre preuve de cette affirmation. De son côté, Tobias Forge dément catégoriquement et se dit préoccupé par la tournure des événements :

"Je veux juste qu’elle me laisse tranquille et qu’elle ne fasse de mal à personne d’autre [...] Il est possible qu’elle ait assisté à l’un de ces événements et que je l’y aie rencontrée, mais je n’ai jamais eu de relation avec elle."

L’artiste explique également avoir déjà été confronté à plusieurs cas de harcèlement, mais jamais à un niveau aussi intrusif, ce qui l’a notamment poussé à limiter ses interactions directes avec le public.

Malgré cette situation, Ghost poursuit son actualité avec plusieurs nominations aux Grammis (Grammy Awards suédois). Après une tournée intense et plus de quinze ans d’activité, le groupe envisage toutefois une pause, Tobias Forge a confié ressentir le besoin de se recentrer sur sa vie personnelle, évoquant une fatigue à la fois physique et mentale :