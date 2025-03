Tobias Forge : "On ne sera pas Metallica, mais on peut réussir"

Le frontman de Ghost s'exprime sur le rock actuel.

Ghost s'impose comme un véritable phénomène, défiant les pronostics pessimistes sur l'avenir du rock. Tobias Forge, le cerveau derrière cette formation suédoise, s'est récemment confié au magazine NME.

Forge refuse catégoriquement l'idée que le rock serait devenu lassant : "Nous sommes la démonstration vivante qu'il est encore possible de percer dans l'industrie musicale actuelle."

Le frontman cite également d'autres exemples récents de réussite dans le genre, comme Sleep Token ou Rammstein : "Certes, devenir le prochain AC/DC ou Metallica n'est plus envisageable, mais il existe toujours des opportunités de croissance significative", souligne-t-il.

L'année 2025 marque un tournant pour Ghost avec la sortie de leur sixième album studio, "Skeletá", prévue pour le 25 avril. Ce projet s'annonce comme une œuvre plus personnelle et introspective, s'éloignant des thématiques historiques abordées dans leurs précédents albums Impera et Prequelle.

Ghost s'apprête à entamer une tournée mondiale. Les fans français auront l'opportunité de voir le groupe en live dans plusieurs villes :