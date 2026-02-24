Ghost : C'est officiel, Tobias Forge annonce une pause du groupe !

C’est une nouvelle qui va faire trembler le monde du metal.

C’est une nouvelle qui va faire trembler le monde du metal. Tobias Forge, le charismatique leader de Ghost, a annoncé qu’il allait mettre le groupe en pause après la tournée mondiale Skeletour. Une décision qui marque un tournant pour les fans du groupe suédois, connu pour ses concerts spectaculaires et son univers mystique.

Dans une récente interview, Forge a expliqué que cette pause était avant tout une question de famille et de recharge créative. Il confie :

« J’ai deux enfants qui m’attendent à la maison avec ma femme depuis 15 ans… je sens physiquement et mentalement que j’ai besoin d’être à la maison, tout simplement parce qu’ils ont 17 ans, et ils ne seront pas là éternellement. »

Mais ce n’est pas seulement une pause pour profiter de la vie de famille. Le chanteur explique aussi que son esprit créatif a besoin de repos :

« Imagine que tu sois constructeur de maisons : tu dessines des maisons, de super idées, mais tu t’occupes aussi des permis, tu poses les tuiles, tu construis tout… Je n’ai plus de tuiles. Je n’ai plus de bois. Je n’ai juste plus rien. Donc la seule façon pour moi de trouver une nouvelle idée et de retrouver de l’inspiration, c’est simplement de prendre du recul. »

Malgré cette pause, Tobias Forge tient à rassurer les fans :

« Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai rien du tout. »

Le frontman prépare déjà des projets parallèles, que ce soit dans la musique ou le cinéma, tandis que Ghost se retire temporairement de la scène. Pour les fans, cela signifie que le groupe ne disparaît pas définitivement, mais que chacun aura le temps de souffler avant de revenir plus fort et inspiré.

Cette pause marque donc un nouveau chapitre pour Ghost et pour Tobias Forge, qui souhaite retrouver un équilibre entre vie personnelle, création artistique, et les attentes de millions de fans à travers le monde.