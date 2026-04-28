"Pas de place pour la violence" : Bruce Springsteen réagit à l'attentat contre Trump !

Bruce Springsteen a profité de son escale électrique à Austin ce dimanche soir pour poser les guitares et livrer un message solennel : face à la violence, le rock choisit l'unité.

Ce soir-là, sous les projecteurs du Texas, le rock a laissé place à un instant de pure vérité.Avant d'envoyer les premiers accords, Bruce Springsteen a tenu à envoyer un message clair à toute l'Amérique. En réaction à la tentative d’assassinat survenue lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, le rockeur a ouvert son set par une déclaration solennelle. Bien que le rockeur du New Jersey soit un opposant frontal à l’administration de Donald Trump, il a exprimé une gratitude sincère pour le fait que personne, du président aux invités, n’ait été blessé. Un rappel puissant que, même dans l'arène politique, l'humanité reste la priorité.

L'interprète de Born in the U.S.A. a martelé ses principes avec une énergie brute. Il a notamment partagé :

"Une prière de remerciement que notre président, ni personne de l'administration, ni personne présent, n'ait été blessé."

Pour lui, si le droit de critiquer le pouvoir et de se battre pour ses convictions est sacré, il doit s'exercer sans jamais verser dans le sang. Il a d'ailleurs poursuivi avec conviction :

"Nous pouvons être en désaccord. Nous pouvons critiquer ceux qui sont au pouvoir, et nous pouvons nous battre pacifiquement pour nos convictions, mais il n'y a aucune place, d'aucune manière, forme ou façon, pour la violence politique de quelque nature que ce soit dans nos États-Unis bien-aimés."

Ce discours intervient dans un climat brûlant, alors que les deux hommes s'affrontent par médias interposés depuis mai 2025. Malgré les échanges de piques, entre les accusations de corruption lancées à Manchester et les qualificatifs peu flatteurs du président envers l'artiste, Springsteen refuse de laisser la haine dicter le tempo. Sur sa tournée Land of Hope and Dreams, où il partage la scène avec le légendaire Tom Morello, l'engagement reste total mais le respect des règles démocratiques est non négociable. Si Le Boss continue de fustiger certaines décisions politiques, comme les raids de l'ICE à Minneapolis, il a prouvé à Austin qu'il savait poser une trêve face à l'inacceptable.