Bruce Springsteen invite une légende du rock sur scène pour un moment exceptionnel

Lors d’un concert organisé dans le cadre de l’American Music Honors Prize, événement créé par Bruce Springsteen, le Boss a offert au public une rencontre musicale aussi inattendue qu’historique.

Lors d’un concert organisé dans le cadre de l’American Music Honors Prize, événement créé par Bruce Springsteen, le Boss a offert au public une rencontre musicale aussi inattendue qu’historique.

Sur scène, il a invité John Densmore, le batteur des The Doors, pour une interprétation mémorable du mythique morceau “Light My Fire”, véritable hymne du rock des années 60 signé par le groupe de Jim Morrison. Ce moment rare a immédiatement pris une dimension symbolique, réunissant deux générations majeures du rock américain.

Au-delà de la performance, la soirée a aussi été marquée par une anecdote savoureuse racontée par John Densmore. Selon lui, lors d’un concert des Doors à Asbury Park en 1968, un jeune Bruce Springsteen se trouvait dans le public, tout comme sa future épouse Patti Scialfa. Une coïncidence que le musicien n’a pas hésité à transformer en clin d’œil humoristique :

« Hé, si ça se trouve », ajoute Densmore « C’est grâce à nous si ces deux-là se sont rencontrés ; ils sont ensemble depuis longtemps, vous savez. Depuis si longtemps qu’il est possible que Patti soit la Boss » conclut-il avec humour.

La soirée ne s’est pas arrêtée là. Autour de l’incontournable E Street Band, plusieurs invités prestigieux ont rejoint la scène, dont Dionne Warwick, le rappeur Dr. Dre, ainsi que des membres de The Band, pour une reprise collective du titre “People Have The Power” aux côtés de Patti Smith. Une célébration vibrante du rock, du partage et de l’héritage musical américain.