Jim Morrison : le buste de sa tombe retrouvé 37 ans après sa disparition

Le buste du légendaire chanteur de The Doors vient de réapparaître, enfin !

Jim Morrison est sans nul doute une des figures les plus mythiques de toute l'histoire du rock. Avec son groupe The Doors, ils auront réussi à écrire leur nom dans la légende, en une dizaine d'années d'existence. Et si Jim a marqué l'esprit des gens de son vivant, la fascination a continué après de sa mort, survenue précocement, à l'âge de 27 ans seulement. Un décès qui a eu lieu à Paris, ce qui fait que Jim Morrison était donc enterré dans le célèbre cimetière du Père Lachaise. Bonne nouvelle pour les fans du chanteur : son buste a été retrouvé !

Un buste avait en effet été créé par un artiste croate, Mladen Mikulin, pour orner la tombe du chanteur et lui rendre hommage. Sauf que l'œuvre avait tout simplement disparu en 1988, sans laisser aucune trace. Pendant 37 ans, on n'aura pas eu une seule nouvelle concernant cette intrigante histoire, mais on apprend cette semaine que la brigade financière et anti-corruption de la police judiciaire a remis la main dessus. On ne connait pas les circonstances exactes de cette trouvaille puisque dans le communiqué transmis à l'AFP, les autorités parlent simplement d'une "découverte fortuite en perquisition sur commission rogatoire".

La sculpture a été retrouvée quasiment intacte : en effet, elle est toujours recouverte de graffitis, et le nez est cassé, mais l'œuvre était déjà dans cet état lors de son vol. On n'a toujours eu aucune explication concernant le vol ou les circonstances qui ont amené les autorités à perquisitionner le lieu où ils ont retrouvé l'objet.

Mais cela devrait faire plaisir aux nombreux fans du chanteur. Car la tombe de Jim Morrison était littéralement la tombe la plus visitée de toutes celles du Père-Lachaise, qui est pourtant al dernière demeure de beaucoup de grandes stars. C'est vous dire l'aura conservée par le chanteur, même dans la mort...