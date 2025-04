The Doors : la folle préparation de Val Kilmer pour incarner Jim Morrison

On a quand même perdu un sacré acteur avec Val Kilmer...

Il y a quelques jours, le 1er avril 2025, on apprenait avec tristesse la mort de Val Kilmer, immense acteur des années 80 et 90, qui est décédé à l'âge de 65 ans des suites d'une pneumonie. Un acteur qui a joué dans plusieurs films à gros succès, comme "Top Gun", "Heat", "True Romance", ou encore "Batman Forever". Mais il a aussi joué dans un film culte pour les fans de rock : "The Doors", dans lequel il incarnait Jim Morrison avec beaucoup de justesse. Plusieurs anecdotes incroyables entourent ce film mythique.

On apprend notamment que la préparation de Val Kilmer pour incarner Jim Morrison, le chanteur de The Doors, était impressionnante. L'acteur a notamment payé ses propres cours de chant, et aurait répété pendant 6 mois afin de pouvoir jouer Jim, et a même appris 50 morceaux des Doors par cœur. Il fréquentait également beaucoup le producteur historique du groupe, Paul A. Rothschild, qui lui racontait beaucoup d'anecdotes sur les légendes du rock.

Val Kilmer avait donc vraiment fait une immersion complète dans l'univers des Doors, lui qui était très perfectionniste, et qui ne voulait pas décevoir les fans du groupe. A la fin de son processus de préparation, sa voix ressemblait tellement à celle de Jim Morrison que Robby Krieger et John Densmore ont affirmé qu'il était impossible de distinguer la voix de l'acteur de celle du chanteur.

Un rôle torturé, qui n'a pas été sans conséquence pour l'acteur : en effet, Val Kilmer a lui-même confié qu'il avait eu beaucoup de mal à s'écarter du personnage lors de son retour à la vie normale, après le tournage. Un sacré acteur, qui nous manquera !