Jim Morrison toujours vivant ? Un documentaire sème le doute

Les faits sont troublants !

Depuis plusieurs années, Internet est le terrain fertile de nombreuses théories prétendant que certaines stars disparues seraient encore en vie. Des figures emblématiques comme Michael Jackson, 2Pac, Marilyn Monroe ou Elvis Presley ont toutes fait l’objet de ces spéculations. Bien que ces rumeurs manquent de fondements, elles continuent de captiver un large public à travers le monde. Cette semaine, une nouvelle hypothèse refait surface : et si Jim Morrison, mythique leader des Doors, avait lui aussi échappé à la mort ? Un documentaire explore cette idée.

Présenté comme une enquête approfondie, ce film documentaire aborde un sujet qui semble pourtant invraisemblable. Officiellement, Jim Morrison a été retrouvé sans vie en 1971 à Paris, victime d’une crise cardiaque dans sa baignoire, possiblement causée par une overdose d’héroïne. Pourtant, cette version officielle a toujours suscité des doutes parmi ses fans. Le documentaire "Before The End", réalisé par Jeff Finn et sorti récemment, revient sur cette disparition entourée de mystère.

Un documentaire qui s'intéresse notamment aux témoignages de nombreuses personnes qui assurent avoir croisé ou aperçu Jim Morrison en Amérique du Sud ou aux Etats-Unis. Il nous reparle également de la théorie selon laquelle l'ex-leader des Doors aurait continué sa vie sous une autre identité, celle d'un certain Frank X, qui possède plusieurs similitudes troublantes avec Jim Morrison.

Le documentaire n'apporte malheureusement aucune réponse à la question de savoir si, oui ou non, le leader des Doors est encore parmi nous. Mais ça fait au moins une bonne occasion d'aller réécouter ce groupe mythique de l'histoire du rock !