Pink Floyd, le jour où Syd Barrett est arrivé au studio pendant l'enregistrement de Wish You Were Here

En 1975, Pink Floyd entre aux mythiques studios Abbey Road de Londres pour enregistrer son neuvième album. Fort du succès phénoménal de The Dark Side of the Moon, le groupe composé de Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason s'apprête à donner naissance à l'un des albums les plus marquants de son histoire : Wish You Were Here.

Pourtant, derrière cette période faste se cache toujours l'ombre d'un homme : Syd Barrett, membre fondateur et principal architecte des débuts psychédéliques du groupe.

Le fantôme de Syd Barrett plane toujours sur Pink Floyd

Lorsque Pink Floyd voit le jour au milieu des années 1960, c'est Syd Barrett qui en est le leader créatif. Son imagination débordante façonne les premiers concerts du groupe au célèbre club UFO de Londres ainsi que les albums The Piper at the Gates of Dawn et A Saucerful of Secrets.

Mais alors que la popularité du groupe grandit, Barrett sombre progressivement dans des troubles psychologiques aggravés par sa consommation de drogues. Son comportement devient imprévisible et ses performances sur scène de plus en plus compliquées.

Le 26 janvier 1968, les membres de Pink Floyd prennent une décision aussi douloureuse qu'inévitable : ils cessent simplement de venir le chercher avant les concerts. Syd Barrett quitte alors définitivement le groupe qu'il avait contribué à créer.

Malgré son départ, son souvenir ne cessera jamais de hanter les membres de Pink Floyd.

Une apparition bouleversante à Abbey Road

Alors que le groupe travaille sur de nouvelles compositions en 1975, plusieurs morceaux abordent directement ou indirectement la disparition de leur ancien compagnon. C'est notamment le cas de Shine On You Crazy Diamond, véritable hommage à Barrett.

C'est durant ces sessions qu'a lieu l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire du rock.

Un jour, alors que les musiciens enregistrent dans les studios Abbey Road, un homme entre discrètement dans la pièce et s'assoit parmi eux. Son apparence est méconnaissable : il est chauve, a pris beaucoup de poids et semble complètement absent.

Personne ne le reconnaît immédiatement.

Puis la vérité éclate : cet homme est Syd Barrett.

Le choc est immense. Les membres du groupe sont bouleversés par son état physique et mental. Après quelques échanges, ils lui demandent ce qu'il pense de la musique qu'ils sont en train d'enregistrer.

Sa réponse restera dans les mémoires :

« Il est un peu vieux. »

Une phrase aussi étrange que déconcertante.

La dernière fois que Pink Floyd a vu Syd Barrett

Le soir même, une fête est organisée. Les membres de Pink Floyd invitent leur ancien compagnon à rester avec eux. Barrett accepte dans un premier temps, puis disparaît soudainement sans prévenir.

Ce sera la dernière fois que les quatre musiciens le verront.

L'épisode marque profondément le groupe, et notamment David Gilmour et Roger Waters. Inspirés par cette rencontre inattendue, ils développent davantage les thèmes de l'absence, de la perte et de l'éloignement qui traversent l'album.

Gilmour compose alors un lent accompagnement acoustique tandis que Waters écrit des paroles évoquant à la fois Syd Barrett et le sentiment universel d'abandon.

Le résultat donnera naissance à Wish You Were Here, une chanson devenue l'une des plus célèbres et les plus émouvantes de toute l'histoire du rock.

Un album devenu légendaire

Sorti le 12 septembre 1975, Wish You Were Here rencontre un immense succès et atteint la première place des ventes au Royaume-Uni comme aux États-Unis. Aujourd'hui encore, il figure parmi les albums les plus influents jamais enregistrés.

Pour Richard Wright, cette coïncidence restera à jamais inexplicable. Des années plus tard, le claviériste confiera :

« C'est très troublant. Comment Syd a-t-il pu débarquer en studio juste au moment où nous enregistrions une chanson sur lui ? »

Une question qui demeure sans réponse et qui contribue à nourrir la légende de Syd Barrett, figure aussi fascinante que tragique de Pink Floyd. Son apparition surprise lors des sessions de Wish You Were Here reste l'un des moments les plus émouvants et mystérieux de toute l'histoire du rock.