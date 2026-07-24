"Pat doit jouer avec nous" : pourquoi Dave Grohl considère Pat Smear comme indispensable aux Foo Fighters

Depuis de nombreuses années, les Foo Fighters se distinguent par un son puissant porté par trois guitares sur scène : celles de Dave Grohl, Chris Shiflett et Pat Smear. Une formule qui s'est imposée au fil du temps et qui, selon Grohl, est devenue indissociable de l'ADN du groupe :
"Pat est l'un des Foo Fighters, qu'il fasse officiellement partie du groupe ou non. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Pat doit jouer avec nous."
Un retour qui a inquiété...
Pourtant, le retour de Pat Smear en 2005 avait suscité quelques inquiétudes chez Chris Shiflett, arrivé dans le groupe à la fin des années 1990. Le guitariste confie avoir craint de perdre sa place :
"J'avais peur qu'ils me renvoient immédiatement. Pour moi, Pat était un guitariste supplémentaire qui allait prendre ma place."
Finalement, les trois musiciens ont trouvé un équilibre qui contribue aujourd'hui à la signature sonore des Foo Fighters.
L'attachement de Dave Grohl à Pat Smear s'explique aussi par son parcours. Cofondateur des Germs, groupe culte de la scène punk de Los Angeles, il avait ensuite rejoint Nirvana comme second guitariste à la demande de Kurt Cobain. Son retour définitif chez les Foo Fighters, lors de l'enregistrement de "Wasting Light" en 2011, a permis de consolider cette formation à trois guitares, devenue l'une des marques de fabrique du groupe et l'un des ingrédients de son succès sur scène comme en studio.