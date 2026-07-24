"Pat doit jouer avec nous" : pourquoi Dave Grohl considère Pat Smear comme indispensable aux Foo Fighters

Par Yohan G

Pour Dave Grohl, Pat Smear n'est pas un simple guitariste. Le leader des Foo Fighters estime que son compagnon de route fait partie intégrante de l'identité du groupe, tant sur le plan musical qu'humain.

Depuis de nombreuses années, les Foo Fighters se distinguent par un son puissant porté par trois guitares sur scène : celles de Dave Grohl, Chris Shiflett et Pat Smear. Une formule qui s'est imposée au fil du temps et qui, selon Grohl, est devenue indissociable de l'ADN du groupe :

"Pat est l'un des Foo Fighters, qu'il fasse officiellement partie du groupe ou non. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Pat doit jouer avec nous."

Un retour qui a inquiété...

Pourtant, le retour de Pat Smear en 2005 avait suscité quelques inquiétudes chez Chris Shiflett, arrivé dans le groupe à la fin des années 1990. Le guitariste confie avoir craint de perdre sa place :

"J'avais peur qu'ils me renvoient immédiatement. Pour moi, Pat était un guitariste supplémentaire qui allait prendre ma place."

Finalement, les trois musiciens ont trouvé un équilibre qui contribue aujourd'hui à la signature sonore des Foo Fighters.

L'attachement de Dave Grohl à Pat Smear s'explique aussi par son parcours. Cofondateur des Germs, groupe culte de la scène punk de Los Angeles, il avait ensuite rejoint Nirvana comme second guitariste à la demande de Kurt Cobain. Son retour définitif chez les Foo Fighters, lors de l'enregistrement de "Wasting Light" en 2011, a permis de consolider cette formation à trois guitares, devenue l'une des marques de fabrique du groupe et l'un des ingrédients de son succès sur scène comme en studio.