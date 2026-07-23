Pourquoi Mick Jagger (Rolling Stones) refuse de faire de la politique sur scène : "Mon boulot, c'est de leur faire péter les plombs"

Par Yohan G

Dans une récente interview, Mick Jagger explique pourquoi il préfère laisser les discours politiques en dehors de ses concerts. Pour le chanteur des Rolling Stones, un live doit avant tout permettre au public de s'évader.

Invité du podcast The Interview du New York Times, Mick Jagger est revenu sur sa vision des concerts après plus de soixante ans passés sur scène. Pour lui, qu'il s'agisse d'un festival ou d'une tournée des Rolling Stones, la priorité reste la même : offrir au public un moment de liberté.

"Mon boulot dans le monde du live, c'est de faire en sorte que les gens passent le meilleur moment possible et qu'ils oublient, pendant deux heures, leurs problèmes et ceux du monde [...] Mon boulot, c'est de les faire péter les plombs davantage... Tu ne veux pas leur faire la leçon".

"Le truc" de Mick pour défendre ses opinions

Si le chanteur évite les prises de position politiques pendant ses spectacles, cela ne signifie pas qu'il renonce à faire passer des messages. Le nouvel album des Rolling Stones, "Foreign Tongues", sorti le 10 juillet, aborde plusieurs thèmes de société. Mick Jagger explique d'ailleurs avoir trouvé une méthode pour intégrer ses opinions :

"J'ai pris l'habitude de faire des chansons sur des relations personnelles, et ensuite je glisse un couplet sur la politique [...] Parce que personne ne veut entendre une chanson entière sur la politique ou le commentaire social."

Jagger s'explique sur Elon Musk

Il a également tenu à démentir les interprétations autour du morceau "Mr Charm", que certains présentent comme une attaque contre Elon Musk :

"Ils entendent un mot et n'écoutent pas vraiment la phrase complète. 'Mick Jagger s'en prend à Elon Musk'... vous n'écoutez pas tout. Vous entendez juste Musk. C'est tout ce que vous entendez."

Pendant que Mick Jagger privilégie la subtilité, Keith Richards s'est montré plus direct en évoquant la situation politique actuelle aux États-Unis, qu'il qualifie de "petite déception". Malgré ces différences de ton, les Rolling Stones restent très actifs. "Foreign Tongues" réunit notamment Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood, Chad Smith ainsi que plusieurs enregistrements de Charlie Watts. Mick Jagger a aussi confirmé travailler déjà sur les chansons du prochain album.