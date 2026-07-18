The Rolling Stones : pourquoi "Not Fade Away" de Buddy Holly a changé leur destin

Par Lucas Brunel

Avant de devenir l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, les Rolling Stones ont construit leur identité en s'inspirant des artistes américains qui ont façonné leur passion pour la musique.

Avant de devenir l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, les Rolling Stones ont construit leur identité en s'inspirant des artistes américains qui ont façonné leur passion pour la musique. Parmi leurs premières grandes reprises, "Not Fade Away", le classique de Buddy Holly, occupe une place essentielle. Ce morceau a non seulement marqué leurs débuts au Royaume-Uni, mais il a également joué un rôle déterminant dans leur conquête du public américain.

Sorti en 1957 par Buddy Holly and the Crickets, "Not Fade Away" s'impose rapidement comme un titre majeur du jeune rock'n'roll. Avec son célèbre rythme inspiré du Bo Diddley beat, son énergie entraînante et son mélange de blues, de country et de rock, le morceau devient une référence pour toute une génération de musiciens britanniques qui découvrent la musique américaine.

En 1964, les Rolling Stones décident d'enregistrer leur propre version du titre. À cette époque, le groupe est encore considéré comme l'un des nouveaux espoirs de la scène britannique, mais cherche à imposer un son différent. Sous la production d'Andrew Loog Oldham, les Stones transforment la chanson originale en un morceau plus puissant, plus brut et davantage marqué par leurs influences rhythm and blues.

La version des Rolling Stones met en avant la voix charismatique de Mick Jagger, les guitares de Keith Richards et Brian Jones, ainsi qu'une approche plus agressive qui correspond parfaitement à l'image rebelle du groupe. Leur interprétation donne une nouvelle dimension au morceau tout en conservant l'esprit rock'n'roll de Buddy Holly.

Le succès est immédiat au Royaume-Uni : "Not Fade Away" atteint la 3ᵉ place des charts britanniques, confirmant que les Rolling Stones sont désormais un groupe incontournable de la nouvelle vague rock. Mais le véritable enjeu se joue de l'autre côté de l'Atlantique.

En entrant dans le Billboard Hot 100 américain, où elle atteint la 48ᵉ place en 1964, "Not Fade Away" devient la première chanson des Rolling Stones à apparaître dans les classements américains. Ce premier pas aux États-Unis est historique : il ouvre la voie à une carrière internationale exceptionnelle et prépare le terrain pour les futurs succès du groupe, notamment "Time Is on My Side", leur premier grand tube américain.

Au-delà des chiffres, "Not Fade Away" représente un moment fondateur dans l'histoire des Rolling Stones. Cette reprise illustre parfaitement leur capacité à reprendre les grands classiques du blues et du rock'n'roll pour leur donner une nouvelle énergie. Bien plus qu'un simple hommage à Buddy Holly, le morceau symbolise la naissance d'un groupe qui allait bientôt devenir une légende mondiale.

Plus de soixante ans après sa sortie, "Not Fade Away" reste un témoignage précieux des débuts des Rolling Stones, lorsqu'ils étaient encore de jeunes passionnés cherchant à faire entendre leur voix. Une chanson qui a contribué à écrire les premières pages d'une aventure qui allait changer définitivement l'histoire du rock.