The Rolling Stones : Mick Jagger dévoile comment David Bowie et John Lennon lui ont donné l'esprit de compétition

Par Lucas Brunel

David Bowie et Mick Jagger, et John Lennon et Mick Jagger. Crédits : Brian Cooke/Redferns/Getty (G), Universal Archive/Universal Images Group/Getty (D)

Le parcours de Mick Jagger est marqué par une carrière exceptionnelle, mais aussi par des rencontres avec des artistes qui l’ont poussé à se dépasser.

Le parcours de Mick Jagger est marqué par une carrière exceptionnelle, mais aussi par des rencontres avec des artistes qui l’ont poussé à se dépasser. Dans une nouvelle interview accordée à Conan O’Brien dans son podcast Conan O’Brien Needs A Friend, le chanteur des Rolling Stones est revenu sur ses relations avec deux figures majeures du rock britannique : David Bowie et John Lennon. Deux personnalités qui ont nourri chez lui un véritable esprit de compétition artistique.

David Bowie, un ami devenu un rival créatif

Lors de cette conversation, Mick Jagger a évoqué sa relation avec le regretté David Bowie, avec qui il s’est rapproché lorsqu’ils vivaient tous les deux à New York dans les années 1980. Cette amitié a notamment donné naissance à l’un des duos les plus célèbres de l’époque avec leur reprise de « Dancing In The Street » en 1985.

Au cours de l’interview, Conan O’Brien a rappelé une confidence faite auparavant par Jagger : lui et Bowie étaient « concurrents mais restaient de bons amis ». Une description que le chanteur des Rolling Stones a confirmée.

« Oui, nous étions compétitifs. David était tellement compétitif, bien plus que moi. C’est David qui m’a poussé à être compétitif. Il était tellement compétitif que je me devais de l’être aussi. », a expliqué Mick Jagger.

Pour le leader des Rolling Stones, cette rivalité était avant tout une source d’inspiration. Loin d’être un conflit, elle représentait une manière de continuer à évoluer et à repousser les limites de la créativité.

« Il n’y a pas qu’un seul David Bowie »

Jagger a également rendu hommage à la capacité de David Bowie à se réinventer constamment au fil de sa carrière.

« David est passé par toutes ces différentes phases. Il n’y a pas qu’un seul David Bowie. Il y a plutôt une évolution lente de David Bowie. », a-t-il déclaré.

Le chanteur des Rolling Stones a souligné les nombreuses transformations artistiques de Bowie, capable de changer d’univers musical et d’image avec une facilité rare.

Il a notamment évoqué la période de « The Jean Genie », sorti en 1972, un morceau dans lequel Bowie affichait des influences très proches de l’univers des Rolling Stones.

« Quand il travaillait sur des titres comme "Jean Genie", il était très Stones. C'était une période très Stones. », a expliqué Jagger.

Avec humour, il se souvient même de sa première réaction face au morceau : « Mon Dieu, tu m'as tout piqué ! ». Une remarque à laquelle Bowie aurait répondu sans détour : « Ouais, je sais mec, je sais, mais c'est comme un hommage à toi. »

Une anecdote qui illustre parfaitement le respect mutuel entre deux géants du rock.

John Lennon, une compétition basée sur le sarcasme et l’humour

Au-delà de David Bowie, Mick Jagger est également revenu sur sa relation particulière avec John Lennon, l’ancien membre des Beatles. Là encore, une forme de compétition existait entre les deux artistes, mais dans un registre totalement différent.

« Mais notre compétition est davantage axée sur le sarcasme. Une simple compétition verbale. », a raconté Jagger à Conan O’Brien.

Le chanteur des Rolling Stones a notamment évoqué une célèbre vidéo datant de 1966 montrant John Lennon et Bob Dylan à l’arrière d’un taxi. Pour Jagger, cette séquence représente parfaitement la personnalité de Lennon :

« C’était John à son meilleur… il est très sarcastique avec Bob et Bob ne répond pas vraiment avec des répliques percutantes. »

Selon lui, cette capacité à manier l’ironie faisait partie intégrante du caractère de Lennon. « Il pouvait être charmant, mais si vous disiez une bêtise, il vous reprenait immédiatement », a expliqué Jagger.

Deux légendes qui ont façonné l’évolution de Mick Jagger

Pour Mick Jagger, côtoyer des artistes aussi forts que David Bowie et John Lennon a été une véritable source de motivation. Si Bowie l’a poussé à être plus ambitieux artistiquement grâce à ses transformations permanentes, Lennon l’a stimulé par son esprit vif et son humour acéré.

Ces rivalités amicales ont finalement contribué à nourrir la carrière d’un des plus grands chanteurs de l’histoire du rock. Après plus de soixante ans avec les Rolling Stones, Mick Jagger continue de prouver que l’envie de se dépasser reste l’un des moteurs essentiels des plus grandes légendes musicales.