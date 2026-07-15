Soundgarden : Le nouvel album sortira bien en 2027 !

Par Lucas Brunel

Une nouvelle qui devrait ravir tous les fans de grunge : Soundgarden prépare bel et bien son grand retour avec un nouvel album studio, attendu pour 2027.

Une nouvelle qui devrait ravir tous les fans de grunge : Soundgarden prépare bel et bien son grand retour avec un nouvel album studio, attendu pour 2027. Mais ce disque aura une dimension particulièrement symbolique puisqu'il sera construit autour des dernières prises vocales enregistrées par le regretté Chris Cornell, disparu tragiquement en 2017 à l'âge de 52 ans.

Un dernier chapitre avec la voix de Chris Cornell

Depuis plusieurs années, les membres survivants de Soundgarden travaillent sur ce projet très spécial. Le guitariste Kim Thayil a confirmé dans une interview accordée à Ultimate Guitar que le groupe avançait progressivement sur la finalisation de l'album.

« Nous avons des éléments arrangés. L'arrangement final prendra souvent une forme qui s'adapte aux idées vocales, vous savez, aux idées des paroles », a expliqué le musicien, évoquant le travail minutieux réalisé pour respecter les intentions artistiques de Chris Cornell.

L'objectif est clair pour les membres du groupe : offrir un disque fidèle à l'identité de Soundgarden, tout en mettant en valeur les dernières créations de leur emblématique chanteur.

Un album composé de huit ou neuf titres

Concernant le contenu de ce futur album, Kim Thayil a également apporté quelques précisions. Le guitariste a expliqué que le nombre définitif de morceaux n'était pas encore totalement arrêté, mais que le groupe s'orientait vers un format comprenant principalement huit ou neuf chansons.

« Je ne peux pas donner de réponse précise. C'est encore en cours de réalisation. Nous réfléchissons aux morceaux que nous comptons finaliser, et aussi à ceux que nous pourrions peut-être terminer », a-t-il déclaré.

Les décisions finales seront prises entre Kim Thayil, le batteur Matt Cameron, le bassiste Ben Shepherd ainsi que l'équipe de production. Pour l'instant, la tendance semble se diriger vers neuf titres qui viendront compléter l'héritage musical du groupe de Seattle.

Une année 2026 déjà très chargée pour Soundgarden

La sortie de cet album est prévue pour 2027, mais le groupe doit encore organiser plusieurs étapes avant de pouvoir finaliser le projet. Entre les sessions en studio, la disponibilité du producteur et celle des membres du groupe, le calendrier doit être soigneusement préparé.

« Notre objectif est vraiment une sortie l'année prochaine. Il nous faut réserver du temps en studio, et nous devons nous assurer de la disponibilité du producteur, de l'ingénieur du son et des membres du groupe », a expliqué Kim Thayil.

Le guitariste a également rappelé que Soundgarden a vécu une période particulièrement intense récemment, notamment avec son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. De son côté, Kim Thayil était également très occupé par la préparation de son livre, tandis que Matt Cameron devait gérer ses engagements avec Pearl Jam, entre enregistrements et tournées.

Un hommage ultime à une légende du rock

Plus qu'un simple nouvel album, ce projet représente un véritable dernier témoignage artistique de Chris Cornell avec Soundgarden. Le chanteur, considéré comme l'une des voix majeures du rock alternatif et du grunge, a marqué plusieurs générations avec des titres devenus cultes comme "Black Hole Sun", "Spoonman" ou encore "Fell on Black Days".

En 2027, les fans pourront donc découvrir un ultime chapitre de l'histoire de Soundgarden, un disque qui promet d'être à la fois émouvant, puissant et profondément lié à l'héritage laissé par Chris Cornell.