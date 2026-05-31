Kim Thayil de Soundgarden : « Nous finalisons le travail sur les dernières chansons de Chris Cornell. »

Près de dix ans après la disparition de Chris Cornell, les fans de Soundgarden peuvent entrevoir la lumière au bout du tunnel. Le guitariste Kim Thayil a révélé que le groupe était en train de finaliser les dernières chansons inédites laissées par son emblématique chanteur, un projet particulièrement important pour les membres survivants du groupe.

Les dernières compositions de Chris Cornell bientôt terminées

Dans une récente interview, Kim Thayil a confirmé que le travail sur les ultimes morceaux de Chris Cornell était désormais dans sa phase finale.

« Il est important de perpétuer l'héritage de Chris. Nous voulons faire les choses correctement pour notre ami et camarade de groupe. »

Ces chansons proviennent de maquettes enregistrées il y a plus de dix ans par le chanteur. Leur sortie a longtemps été bloquée par le conflit juridique opposant les membres de Soundgarden à Vicky Cornell, l'épouse du chanteur disparu. Une fois le différend réglé à l'amiable, Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd ont pu reprendre le projet.

Le guitariste compare d'ailleurs ces enregistrements à des œuvres encore inachevées :

« C'étaient des versions très brutes, comme des esquisses préparatoires pour une peinture à l'huile. Nous sommes en pleine phase de finalisation. »

Une nouvelle énergie après le Rock and Roll Hall of Fame

L'intronisation récente de Soundgarden au Rock and Roll Hall of Fame a également joué un rôle dans cette dynamique retrouvée. Selon Kim Thayil, cette reconnaissance a redonné au groupe l'envie et la motivation nécessaires pour mener à bien ce projet particulièrement chargé d'émotion.

« Nous avons travaillé de manière atypique, sans la pression d'une maison de disques ni d'obligations promotionnelles. Personne ne nous imposait de contraintes budgétaires ; nous devions nous coordonner entre nous pour travailler au mieux. »

Cette liberté créative a permis aux musiciens de prendre le temps nécessaire afin de respecter la vision artistique laissée par Chris Cornell.

Kim Thayil raconte son histoire dans une autobiographie

En parallèle de ce travail musical, Kim Thayil s'apprête à publier son autobiographie intitulée « A Screaming Life: Into the Superunknown with Soundgarden and Beyond », prévue pour le 9 juin.

Le musicien y retrace son parcours personnel et celui de Soundgarden, depuis ses débuts jusqu'à son ascension au sommet de la scène rock mondiale.

« Je raconterai mon histoire, celle d'un jeune Américain, fils d'immigrés, ayant grandi à Chicago avec un autre fils d'immigrés, Hiro Yamamoto. »

Le guitariste revient notamment sur sa rencontre avec Chris Cornell et la naissance du groupe en 1984. Après avoir grandi dans une famille d'origine indienne — sa mère était pianiste classique —, Kim Thayil fait ses premières armes dans la scène punk avec les groupes Bozo et Pinehead.

De Chicago à Seattle, au cœur de la révolution grunge

Son parcours le conduit ensuite à l'Evergreen State College d'Olympia, dans l'État de Washington, avant de s'installer à Seattle. Il y travaille comme DJ pour la radio universitaire KCMU tout en obtenant une licence de philosophie à l'Université de Washington.

C'est à cette période qu'il partage un appartement avec Chris Cornell, alors que la future scène grunge commence à prendre forme dans l'ombre.

Dans son livre, Kim Thayil revient sur cette époque charnière :

« Dans mon livre, je raconte mon expérience, le parcours du groupe et mon évolution personnelle lors de l'émergence de la scène musicale de Seattle, puis la carrière du groupe avec Matt Cameron et Ben Shepherd. J'y explore les hauts, les bas et les secrets de la fraternité si particulière que nous avons créée au sein de Soundgarden. »

Alors que l'autobiographie du guitariste s'apprête à paraître, les fans attendent désormais avec impatience ces dernières chansons de Chris Cornell, qui pourraient constituer l'ultime chapitre de l'histoire de Soundgarden et un hommage poignant à l'une des voix les plus marquantes de l'histoire du rock.