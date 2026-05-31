Tom Morello, du groupe Rage Against the Machine, révèle combien le groupe a dépensé pour l'enregistrement de son premier album : « J'aime accepter les limites. »

Le guitariste a évoqué les difficultés financières et techniques auxquelles il a été confronté lors de l'enregistrement du premier album légendaire du groupe.

Sorti en 1992, le premier album de Rage Against the Machine est devenu une véritable référence dans l’histoire du rock alternatif et du metal fusion. Avec ses riffs explosifs, ses textes engagés et son énergie brute, le disque a bouleversé la scène musicale américaine avant de conquérir le monde entier. Derrière ce succès monumental se cache pourtant une réalité beaucoup plus modeste : à l’époque, les membres du groupe disposaient de très peu de moyens pour enregistrer l’album.

Dans une récente interview accordée au magazine Guitar World, le guitariste Tom Morello est revenu sur cette période charnière et sur les difficultés matérielles rencontrées par le groupe lors de la création de ce disque culte. Le musicien explique que les contraintes financières ont finalement façonné le son unique de Rage Against the Machine.

Un budget minuscule pour un album devenu légendaire

En évoquant l’enregistrement des premières démos du groupe, Tom Morello raconte avoir dû improviser avec le matériel disponible :

« Lors de l'enregistrement des démos du premier album de Rage Against the Machine, il y avait un ingénieur du son au studio, Auburn Burrell, et je lui ai demandé de me prêter sa Les Paul pour enregistrer la dernière partie de “Bullet in the Head”. »

Le guitariste explique ensuite que, malgré l’importance historique qu’aura cet album, les membres du groupe ne disposaient que d’un budget extrêmement limité :

« Pour l'album, en revanche, j'ai utilisé ma Telecaster et la guitare “Arm the Homeless”, et nous n'avions que 600 dollars chacun à dépenser en matériel. »

Une somme dérisoire lorsqu’on connaît aujourd’hui l’impact colossal de ce disque sur toute une génération de groupes rock et metal.

La guitare couleur sauce Taco Bell devenue mythique

Au cours de cette interview, Tom Morello dévoile également l’histoire insolite derrière l’achat d’une de ses guitares les plus emblématiques. À cette époque, le musicien rêvait de posséder une Gibson Les Paul afin d’avoir une seconde guitare capable de supporter ses nombreux overdubs en studio.

C’est finalement dans un magasin de Los Angeles que tout s’est joué :

« J'en ai vu une accrochée au mur de West LA Music, sur Santa Monica Boulevard, et elle était exactement de la même couleur que la sauce piquante de Taco Bell. »

Le guitariste poursuit avec humour :

« Taco Bell était un aliment de base de mon alimentation à l'époque. Je me suis dit : “Cette guitare a exactement la même couleur que la sauce à tacos que je mange tous les jours”, et c'est pour ça que je l'ai achetée. »

Une guitare devenue essentielle dans le son de Rage Against the Machine

Même si cette guitare n’était pas particulièrement coûteuse, elle va pourtant devenir centrale dans le son de Rage Against the Machine. Tom Morello révèle qu’elle a servi sur plusieurs morceaux majeurs du groupe :

« Elle est devenue la guitare principale pour les overdubs sur toutes mes chansons enregistrées en drop-D, y compris “Killing in the Name”, la fin de “Freedom” et la fin de “Take the Power Back”. »

Plus impressionnant encore, le musicien affirme utiliser toujours cet instrument aujourd’hui :

« Je l'ai utilisée il y a quelques jours encore pour terminer mes derniers enregistrements. »

“J'aime accepter les limites”

À travers cette anecdote, Tom Morello rappelle surtout qu’un album révolutionnaire ne dépend pas forcément d’un budget colossal ou d’un matériel hors de prix. Les contraintes techniques et financières ont même contribué à forger l’identité sonore unique de Rage Against the Machine.

Plus de trente ans après sa sortie, ce premier album reste une œuvre incontournable du rock moderne, preuve qu’avec de la créativité, des idées fortes et une véritable urgence artistique, il est possible de marquer l’histoire avec seulement quelques centaines de dollars en poche.