Guns N' Roses : la véritable histoire de la formation du groupe. Les origines de la rencontre entre Axl Rose et Slash.

À la fin des années 1980, cinq jeunes hommes ont laissé leur passé derrière eux pour former l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire.

Guns N’ Roses n’est pas né d’un plan marketing ni d’un coup de chance isolé, mais de la convergence de parcours cabossés, de fuites en avant et d’une obsession commune : la musique comme échappatoire. Derrière l’un des groupes les plus emblématiques du rock se cache une histoire faite de rencontres fortuites, de trajectoires parallèles et d’une alchimie qui semblait presque inévitable.

Des origines marquées par la fuite et la musique

Les futurs membres de Guns N’ Roses partagent un point commun essentiel : tous cherchent à fuir un passé compliqué en s’accrochant à la musique.

Les deux premiers à poser leurs valises à Los Angeles dans les années 1970 sont Michael Coletti et Saul Hudson, qui deviendront respectivement Steven Adler et Slash.

Steven Adler quitte l’Ohio avec sa mère et son frère, dans un contexte familial difficile, marqué par un divorce violent. De son côté, Slash grandit entre Londres et Hollywood, dans un environnement artistique qui lui ouvre très tôt les portes de la scène musicale et de la vie nocturne. Très jeune, il croise déjà des figures comme Ron Wood des Rolling Stones et David Bowie, qui fréquente même sa famille.

C’est à l’école que Slash et Adler se rencontrent. Leur passion commune pour la musique les lie immédiatement. Ensemble, ils forment leurs premiers groupes de lycée, posant les bases de ce qui deviendra plus tard un son reconnaissable entre mille.

La naissance d’un noyau créatif

Pendant ce temps, à Lafayette dans l’Indiana, deux autres adolescents se rapprochent grâce à la musique : Jeffrey Isbell, futur Izzy Stradlin, et Bill Bailey, qui deviendra Axl Rose.

Bailey grandit dans un environnement strict, marqué par la religion, où il apprend le piano et le chant à l’église. Influencé par Elton John, il développe très tôt une sensibilité musicale forte. Mais son adolescence est aussi marquée par la rébellion et les conflits avec l’autorité. Après avoir découvert ses origines familiales, il adopte le nom de scène Axl Rose.

Stradlin, lui, quitte sa ville natale après le lycée pour rejoindre Los Angeles en 1980. Il y multiplie les expériences musicales et affine son style. Axl le rejoint peu après, et ensemble ils commencent à composer. Leur premier projet, Hollywood Rose, pose les bases du futur répertoire de Guns N’ Roses, avec des titres déjà proches de l’esprit du groupe.

Hollywood, LA Guns et la fusion des destins

Au milieu des années 1980, la scène de Los Angeles devient un terrain fertile mais instable. Axl Rose passe brièvement par LA Guns, tandis que plusieurs musiciens gravitent entre différents projets.

C’est dans ce contexte que Slash et Steven Adler reviennent dans l’orbite du projet. Parallèlement, Duff McKagan arrive de Seattle : un musicien influencé par les Beatles, les Rolling Stones et le punk d’Iggy Pop, qui deviendra le futur bassiste du groupe.

La rencontre entre McKagan, Slash et Adler autour du projet Road Crew marque un premier déclic, même si tout ne se met pas encore en place.

La naissance officielle de Guns N’ Roses

En 1985, les morceaux de Hollywood Rose et de LA Guns fusionnent. Le groupe prend forme progressivement autour de Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan, Slash et Steven Adler.

Les premières répétitions confirment immédiatement quelque chose d’évident pour eux : l’alchimie est instantanée.

Duff McKagan décrira cette sensation comme une énergie brute et immédiate, presque incontrôlable. Le groupe enchaîne ensuite ce qui sera surnommé la “Tournée de l’Enfer”, une série de concerts et d’aventures chaotiques qui renforcent encore leur cohésion.

Une ascension forgée dans le chaos

De pannes de voiture en trajets improvisés sur la route entre Los Angeles et Seattle, les musiciens vivent une période intense où tout semble fragile mais électrique.

Mais c’est précisément dans ce chaos que Guns N’ Roses se construit. Ce mélange de tensions, d’amitiés explosives et de talent brut devient la signature du groupe.

En quelques mois, ils passent du statut de musiciens de la scène locale à celui de formation prête à bouleverser le rock mondial.

Guns N’ Roses, c’est avant tout la rencontre de trajectoires brisées et d’aspirations communes, réunies au bon endroit et au bon moment. Et au centre de cette alchimie : la rencontre déterminante entre Axl Rose et Slash, deux personnalités que tout opposait, mais qui ont façonné ensemble l’un des sons les plus reconnaissables de l’histoire du rock.