Guns N' Roses interprète un titre emblématique en concert pour la première fois depuis 35 ans !

Le groupe a entamé sa tournée mondiale au Brésil, qui le mènera en Europe en juin.

C’est une véritable surprise qui a électrisé les fans présents à São Paulo. Lors de ce concert exceptionnel, les Guns N' Roses a créé l’événement en ressortant un morceau totalement oublié de ses setlists depuis 1991.

La soirée s’annonçait déjà intense avec une setlist riche et variée, mêlant classiques du groupe et reprises soigneusement choisies. Le public a ainsi pu vibrer sur la reprise de « Junior's Eyes », initialement signée Black Sabbath, mais aussi redécouvrir les versions explosives de « Knockin' On Heaven's Door » de Bob Dylan, « Live And Let Die » de Wings ou encore « New Rose » de The Damned.

Mais c’est bien en fin de concert que le moment le plus marquant a eu lieu. Dans une ambiance déjà survoltée, le groupe a surpris tout le monde en interprétant « Bad Apples », extrait de l’album culte Use Your Illusion I. Un choix totalement inattendu, puisque le titre n’avait jamais été rejoué en live depuis sa sortie, soit plus de 35 ans d’absence sur scène.

Pour les fans les plus pointus, ce retour est historique : « Bad Apples » n’a été interprété que trois fois au total. Les deux précédentes remontaient à 1991, lors du mythique Rock in Rio le 23 janvier, puis au Pantages Theatre de Los Angeles le 11 mai.

Avec ce moment rare, les Guns N' Roses prouve une nouvelle fois sa capacité à surprendre son public, même après des décennies de carrière. Une performance qui restera sans doute comme l’un des temps forts de leur tournée et un souvenir précieux pour les fans présents ce soir-là.

Désormais, tous les regards se tournent vers Paris, où le groupe est attendu pour deux concerts très attendus à l’Accor Arena les 1er et 3 juillet 2026. Les fans français peuvent désormais rêver : et si « Bad Apples » faisait aussi son grand retour sur scène dans la capitale ? Un moment qui deviendrait instantanément historique.