Guns N'Roses : La tournée a enfin commencé en interprétant "Atlas" et "Nothin'"

Les Guns N'Roses a officiellement donné le coup d’envoi de sa tournée 2026 avec quelques nouveautés !

Le grand retour est lancé. Guns N'Roses a officiellement donné le coup d’envoi de sa tournée 2026 avec une première date au Parque Fundidora de Monterrey, au Mexique. Et pour marquer le coup, le groupe a réservé une belle surprise à ses fans en interprétant deux nouveaux titres, "Atlas" et "Nothin'".

Dès les premières notes, l’énergie était palpable. Si les classiques incontournables ont évidemment enflammé le public, ce sont bien ces morceaux inédits qui ont attiré toute l’attention. "Atlas", puissant et incisif, renoue avec l’ADN rock brut du groupe, tandis que "Nothin'" propose une ambiance plus posée et émotionnelle, montrant une nouvelle facette de leur créativité.

Avec cette initiative, Guns N'Roses confirme qu’il ne s’agit pas d’une simple tournée nostalgique, mais d’un véritable renouveau artistique. Tester ces morceaux directement sur scène laisse entrevoir la possibilité d’un futur projet studio.

Mais cette reprise s’accompagne aussi de changements importants au sein du groupe. Cette tournée se fait sans la claviériste Melissa Reese, absente de cette nouvelle aventure. Une absence notable, tant son apport sonore avait modernisé les performances live du groupe ces dernières années.

Autre changement majeur : il s’agit du premier concert sans le batteur Frank Ferrer, qui a quitté la formation en 2025 après près de vingt ans derrière les fûts. Un départ qui marque la fin d’une époque pour le groupe, tant il avait contribué à sa stabilité et à son efficacité en live.

Malgré ces absences, la machine Guns N'Roses reste impressionnante. Entre nouveaux titres, setlist solide et retour explosif sur scène, le groupe prouve qu’il est toujours une référence incontournable du rock mondial.

Avec "Atlas" et "Nothin'", cette tournée démarre sous le signe du changement et du renouveau — et pourrait bien réserver encore de nombreuses surprises.