Guns N' Roses ressuscite un classique punk des Sex Pistols en live

Il y a des ponts que seul le rock peut construire

Il y a des ponts que seul le rock peut construire. En pleine tournée mondiale, Guns N' Roses surprend son public en exhumant un morceau culte du répertoire punk : “Black Leather”, un titre associé à Sex Pistols et repris à l’époque par The Runaways. Une résurrection inattendue, qui prouve une fois de plus que les Californiens n’ont rien perdu de leur goût pour le risque.

Ce choix n’est pas anodin. “Black Leather” fait partie de ces morceaux à l’histoire trouble, enregistrés dans l’ombre de l’explosion punk de la fin des années 70. En le remettant au goût du jour, Guns N' Roses ne se contente pas d’un simple clin d’œil : le groupe ravive toute une culture underground, brute et provocatrice, qui a largement influencé son ADN musical.

Sur scène, la surprise est totale. Ce n’est pas Axl Rose qui prend le micro, mais Duff McKagan. Le bassiste, profondément lié à la scène punk de Seattle, apporte une authenticité presque viscérale à cette reprise. Résultat : une version plus crue, plus directe, qui tranche avec les standards habituels du groupe et renforce ce sentiment d’imprévisibilité qui accompagne la tournée.

Car oui, cette tournée mondiale est loin d’être une simple célébration nostalgique. Guns N' Roses joue la carte de la surprise permanente, alternant entre classiques incontournables et raretés inattendues. Une stratégie qui redonne du souffle à leur setlist et maintient une tension électrique à chaque concert.

Les fans français ne seront pas en reste. Le groupe a prévu deux dates exceptionnelles en France, très attendues par le public. Deux rendez-vous qui s’annoncent comme de véritables événements rock, où l’on peut s’attendre à tout : des hymnes comme Sweet Child O’ Mine aux reprises les plus improbables, à l’image de ce détour par le punk britannique.

Avec cette reprise, Guns N' Roses rappelle une chose essentielle : le rock n’est pas figé. Il évolue, se nourrit de ses racines et ose les croisements. En revisitant l’héritage des Sex Pistols, le groupe prouve qu’il reste, encore aujourd’hui, une machine vivante, imprévisible et profondément connectée à l’histoire du rock.