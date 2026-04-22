Evanescence : Amy Lee parle de son nouveau single « Who Will You Follow » : « Il s'agit de patauger dans les mensonges, de chercher la vérité. »

Le groupe déclare : « Nous sommes submergés d'informations, il semblerait que la vérité soit à vendre. »

Evanescence est de retour avec un nouveau chapitre ambitieux. À l’approche de la sortie de Sanctuary, attendu pour le 5 juin, Amy Lee s’est confiée sur la genèse de cet album et sur le puissant premier single, « Who Will You Follow ».

Après l’ère marquée par The Bitter Truth, le groupe américain semble avoir trouvé un second souffle créatif. Pour ce nouvel opus, Evanescence a choisi de s’entourer de nouveaux collaborateurs, notamment Zakk Cervini et Jordan Fish, connus pour leur travail avec Bad Omens et Bring Me The Horizon, ainsi que du producteur Nick Raskulinecz.

« Travailler en équipe m'a donné une nouvelle énergie, c'était une expérience unique », explique Amy Lee. Une dynamique collective qui a profondément influencé la direction artistique du disque. Plus que jamais, la chanteuse a cherché à donner du poids aux mots : « Il est de plus en plus important pour moi d'avoir des textes percutants. Pendant la création de la musique, j'assemblais des fragments de chansons, des idées et des couplets épars en essayant de créer une œuvre aussi épique que possible, car la musique est extraordinaire. »

Le premier extrait, « Who Will You Follow », donne le ton. Derrière ses sonorités puissantes et immersives, le morceau aborde une thématique brûlante : « Une chanson qui parle de percer le voile des mensonges, de chercher la vérité », confie Amy Lee. « Nous sommes submergés d'informations, on a l'impression que la vérité est à vendre. »

Cette réflexion se retrouve dans le titre même de l’album, Sanctuary, pensé comme une réponse au chaos ambiant : « Je voulais créer l'image d'un sanctuaire de vérité et d'unité, une échappatoire aux mensonges et à ce monde chaotique, surréaliste et violent. »

Un contraste fort avec la période d’enregistrement de The Bitter Truth, sorti en pleine pandémie : « La dernière fois que nous avons enregistré, nous étions en pleine pandémie et nous ignorions ce qui allait se passer. Lorsque nous nous trouvons dans ces situations douloureuses et difficiles où nous avons l'impression de perdre le contrôle, la musique est un lieu de liberté. Personne ne me dit ce que je dois faire, c'est notre monde. »

L’élaboration de Sanctuary s’est étalée sur trois ans, entre tournées et sessions improvisées en studio : « Nous avons beaucoup tourné, et dès que nous avions un moment de libre, nous louions un studio pour enregistrer. » Le groupe a également travaillé à Nashville, dans le studio de Nick Raskulinecz, tout en laissant le temps aux idées de mûrir.

Amy Lee s’est ensuite isolée en début d’année pour finaliser les textes : « Ils étaient plus importants que jamais. » Résultat : un album dont elle se dit particulièrement fière. « L'album est prêt, j'en suis fier, et j'ai hâte de partager avec les fans d'Evanescence l'obsession qui m'anime depuis trois ans. »

Avec Sanctuary, Evanescence semble prêt à livrer une œuvre intense, à la fois introspective et engagée — un disque qui promet de résonner avec une époque en quête de repères.