Evanescence annonce l'album "Sanctuary" et dévoile un premier titre avec "Who Will You Follow"!

Le groupe mené par Amy Lee dévoile un nouveau single et officialise un album attendu pour le 5 juin, marquant son grand retour après plusieurs années d’intense activité.

Evanescence signe son retour avec le single "Who Will You Follow", premier extrait de l’album "Sanctuary", prévu pour le 5 juin. Un disque très attendu, cinq ans après "The Bitter Truth" et qui marque une nouvelle étape dans l’évolution du groupe d’Amy Lee. Le titre parle de doute et de perception de la réalité, avec une énergie qui rappelle le son nu metal des débuts du groupe.

Ces dernières années, Evanescence n’a jamais vraiment quitté la scène. Après une longue période de tournée, le groupe a enchaîné les performances majeures, des premières parties de Muse aux États-Unis jusqu’à des festivals internationaux comme le Download Festival, avant un concert record au Brésil. En parallèle, Amy Lee a multiplié les collaborations, notamment sur des bandes originales de films et projets internationaux, confirmant une créativité toujours active.

En 2026, le groupe repartira en tournée mondiale à partir du "Sick New World" de Las Vegas avant de traverser l’Amérique puis l’Europe à partir de septembre, avec notamment une date parisienne. Amy Lee décrit cette nouvelle phase comme une période d’inspiration intense : entre musique, scènes et collaborations, la chanteuse promet "un 2026 épique", marqué par une énergie renouvelée et un retour pleinement assumé sur le devant de la scène.