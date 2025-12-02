Rendez-vous le 17 septembre 2026 à l'Accor Arena !

Grande nouvelle pour tous les amateurs de rock et de metal : Evanescence prépare un retour explosif sur le devant de la scène ! Alors qu’un nouvel album est actuellement en préparation — et annoncé pour 2026 — le groupe emmené par l’inimitable Amy Lee dévoile déjà les premières infos d’une tournée mondiale qui s’annonce monumentale.

Et parmi toutes ces bonnes nouvelles, une fait particulièrement vibrer le public français : Evanescence sera de passage en France pour un concert unique. Une date exceptionnelle à ne surtout pas manquer !

Rendez-vous le 17 septembre 2026 à l’Accor Arena de Paris, une salle taillée pour les grandes messes rock et les shows puissants du groupe. Entre les futurs nouveaux titres, les classiques incontournables comme Bring Me to Life, My Immortal ou Going Under, et la puissance scénique d’Amy Lee, cette soirée a tout d’un moment déjà historique.

Et pour les fans impatients, pas de temps à perdre : les places seront mises en vente dès ce mardi 2 décembre à partir de 12h. Autant dire qu’il va falloir être à l’affût pour espérer décrocher son ticket et vivre ce concert qui s’annonce mémorable.

Evanescence revient plus fort que jamais, et la France n’échappera pas à la vague. Préparez-vous : en 2026, Paris va vibrer au rythme du goth-rock légendaire du groupe !